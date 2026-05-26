Hai cha con lĩnh án vì cưỡng đoạt tiền của CSGT

Ngày 26/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản do các bị cáo Lê Văn Lành (63 tuổi, cựu phóng viên Tạp chí Người cao tuổi) cùng Lê Gia Bảo (31 tuổi, ngụ phường Tân Sơn, TP.HCM, con trai ông Lành) và Nguyễn Tuấn Anh (44 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, TP.HCM) thực hiện.

Theo cáo buộc, khoảng 12h30 ngày 22/4/2025, Tuấn Anh điều khiển xe gắn máy chở Bảo lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt. Khi chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ, cả hai bị Đội CSGT Chợ Lớn (CSGT) ra hiệu dừng xe để kiểm tra và thông báo lỗi vi phạm.

Lúc này, Tuấn Anh và Bảo tự xưng là nhà báo và đưa ra giấy giới thiệu công tác của Tạp chí Người cao tuổi có đóng dấu nhưng để trống tên người đi công tác. Đồng thời, cả hai không xuất trình được thẻ liên quan đến nghề báo.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: T.M)

Nghi vấn Tuấn Anh và Bảo giả danh phóng viên báo chí để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên tổ công tác đưa cả hai về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Bảo và Tuấn Anh khai, các bị cáo thường sử dụng xe mô tô lưu thông trên đường, cố tình tạo ra sai phạm để CSGT dừng phương tiện rồi ghi hình, chuyển về cho Lê Văn Lành (cha ruột của Bảo), là phóng viên Tạp chí Người cao tuổi.

Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã triệu tập Lành để ghi lời khai, điều tra, xác minh làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Dùng hình ảnh, video cưỡng đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

Kết quả điều tra xác định, Lành từng là phóng viên của nhiều tờ báo, tạp chí. Từ năm 2021, Lành theo các tổ tuần tra của các đội thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM để ghi lại những trường hợp người vi phạm giao thông quậy phá, gây rối khi bị kiểm tra, dẫn đến việc các cán bộ CSGT thông to tiếng khi giải thích hoặc có thiếu sót trong lễ tiết, tác phong hay sai phạm về quy trình công tác. Khi đó, Lành bí mật quay phim, ghi hình.

Sau đó, Lành sao chép dữ liệu vào điện thoại hoặc in ra rồi đem các hình ảnh này đến xin gặp ban chỉ huy đội của các cán bộ, chiến sĩ có thiếu sót để cho xem nhằm uy hiếp tinh thần, buộc họ đưa tiền theo yêu cầu.

Thực tế, Lành ít gặp được lãnh đạo các đội mà chỉ liên hệ được với trực ban rồi nói có hình ảnh, dù thực tế không phải hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ đội đó. Sau đó, Lành gợi ý xin tiền và để lại số điện thoại liên lạc. Nếu nhận được tiền, Lành sẽ xóa các đoạn phim, hình ảnh để tránh bị phát hiện. Nếu cán bộ, chiến sĩ nào không đưa tiền hoặc chậm đưa tiền thì Lành gọi điện giả vờ hỏi thăm nhằm uy hiếp tinh thần, buộc họ tiếp tục đưa tiền.

Thời gian đầu, Lành trực tiếp gặp các cán bộ, chiến sĩ CSGT để lấy tiền và chỉ nhận bằng tiền mặt nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, về sau số lượng cán bộ, chiến sĩ bị Lành cưỡng đoạt tăng nhiều, một mình Lành không thể trực tiếp đi lấy tiền nên đã rủ con trai là Lê Gia Bảo và bạn xã hội Nguyễn Tuấn Anh cùng tham gia.

Lành hướng dẫn Bảo và Tuấn Anh cách quay phim, ghi hình những thiếu sót, sai phạm của các tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ trên đường. Các đoạn phim mà Bảo và Tuấn Anh quay được sẽ đưa lại cho Lành để Lành liên lạc với các cán bộ là tổ trưởng hoặc chỉ huy các đội CSGT, đe dọa buộc phải đưa tiền hằng tháng.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2025, ba bị cáo đã cưỡng đoạt tiền của các cán bộ, chiến sĩ CSGT với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, dù thừa nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng truy tố là đúng nhưng bị cáo Lành lại khai khi bị cáo đi làm chuyên đề nên được các CSGT cho tiền xăng xe. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận mỗi tháng nhận của nhiều CSGT từ 5-7 triệu đồng và dùng tài khoản của Bảo và người tình là Nguyễn Huỳnh N. để nhận tiền hoặc sai Tuấn Anh tới gặp trực tiếp để lấy tiền.

Bị cáo Lành khẳng định bản thân chưa bao giờ đưa hình ảnh, đoạn phim đề đe dọa CSGT. Về việc tới gặp lãnh đạo các đội, bị cáo Lành khai là do bị cáo tới tặng sách. Về các hình ảnh, video mà Bảo và Tuấn Anh gửi, bị cáo dùng để làm tư liệu.

Bị cáo Bảo và Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội và khai mỗi lần nhận tiền giúp Lành được trả công từ 2-300 trăm ngàn.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động trong công tác quản lý an toàn giao thông đường bộ, cần xử lý nghiêm, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lành 15 năm tù; Lê Gia Bảo 12 năm 6 tháng tù và Nguyễn Tuấn Anh 12 năm tù.