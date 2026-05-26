Hình ảnh mới nhất cầu Long Biên sau 60 ngày đại tu

Video: Cận cảnh cầu Long Biên sau gần 2 tháng sửa chữa
Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, nối khu vực trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông thành phố. Công trình mang dấu ấn kiến trúc châu Âu cuối thế kỷ XIX, đồng thời gắn với nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của Thủ đô.
Sau hơn một thế kỷ khai thác, nhiều hạng mục của cây cầu, đặc biệt là phần mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng, phải sửa chữa tạm thời nhiều lần để bảo đảm an toàn khai thác.
Gần đây nhất, ngày 28/3, toàn bộ phương tiện bị cấm lưu thông qua cầu để phục vụ quá trình sửa chữa kéo dài 60 ngày.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 5, nhiều hạng mục quan trọng cơ bản hoàn thành.
Lớp mặt đường cũ được bóc tách, thay thế bằng lớp bê tông mới có màu sáng, bề mặt phẳng và đồng đều trên cả hai làn đường.
Hệ thống lan can, rãnh thoát nước và một số chi tiết kỹ thuật khác cũng được sửa chữa, sơn lại, giúp tổng thể cây cầu trở nên gọn gàng hơn so với trước đây.
Đến nay, các hạng mục chính như đổ bê tông mặt cầu, xử lý thoát nước và gia cố lan can đã hoàn tất.
Các tổ đội đang tiếp tục xử lý những phần việc cuối cùng như làm sạch gỉ sét trên kết cấu thép và hoàn thiện các khe co giãn để đảm bảo an toàn kỹ thuật trước khi thông xe.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo từ 28/5, cho phép xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được lưu thông trên cầu Long Biên cả hai chiều.
Sau khi thông xe trở lại, cầu Long Biên giúp giảm tải áp lực giao thông cho cầu Chương Dương, tuyến kết nối quan trọng ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội.
Bình luận