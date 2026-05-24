Lốc xoáy, hơn 90 căn nhà ở Cà Mau bị ảnh hưởng

Lãnh đạo các xã, phường Phong Thạnh, Láng Tròn, Giá Rai, Vĩnh Phước (tỉnh Cà Mau), cho biết đang khẩn trương hỗ trợ các hộ dân có nhà bị thiệt hại do lốc xoáy xảy ra chiều cùng ngày.

Thống kê sơ bộ, lốc xoáy làm 91 căn nhà tại 4 địa phương trên bị sập, tốc mái, hư hỏng.

Nhà của người dân phường Giá Rai (tỉnh Cà Mau) bị tốc mái do ảnh hưởng lốc xoáy

Khoảng 14h ngày 24/5, mưa giông kèm lốc xoáy quét qua các khóm 16B, 19, 20 và 21 thuộc phường Láng Tròn, làm 35 căn nhà bị tốc mái, 3 căn bị sập; nhiều cây xanh ngã đổ.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lốc xoáy tiếp tục ảnh hưởng đến ấp 2A, xã Phong Thạnh, làm 15 căn nhà hư hỏng. Trong đó, 5 căn bị tốc mái, 10 căn thiệt hại một phần; tổng thiệt hại ước khoảng 150 triệu đồng.

Lốc xoáy làm cây đổ ngã, gây hư hỏng xe máy của người dân trên địa bàn xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau

Cùng thời điểm, tại xã Vĩnh Phước, giông lốc làm 18 căn nhà bị ảnh hưởng; một số trụ điện, cây xanh bị đổ ngã, gây xáo trộn sinh hoạt của người dân.

Tại phường Giá Rai, mưa giông kèm lốc xoáy cũng làm 20 căn nhà ở các khóm 19A và 20 bị ảnh hưởng.

Qua tổng hợp tại 4 xã, phường, có 91 căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng do cây xanh đổ ngã. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 800 triệu đồng.

Lốc xoáy làm cây đổ ngã trên địa bàn xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau

Tại các khu vực bị ảnh hưởng, lực lượng quân sự, công an cùng các ban, ngành, đoàn thể được huy động hỗ trợ người dân dọn dẹp cây ngã đổ, khắc phục hậu quả.

Hiện chính quyền địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, triển khai các biện pháp hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.