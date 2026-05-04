Lốc xoáy quét qua, 25 tấn sầu riêng ở Đồng Nai rụng trắng vườn

Tối 3/5, trên địa bàn xã Bù Đăng, đặc biệt là các thôn Đoàn Kết, Thiện Tân và Minh Hưng có mưa lớn kèm lốc xoáy.

Sức gió mạnh đã làm khoảng 25 tấn sầu riêng (loại 75 ngày tuổi) bị rụng trắng gốc, gây tổn thất lớn cho thu nhập của bà con.

Sầu riêng đang vào kỳ thu hoạch rụng tả tơi sau trận lốc xoay.

Bên cạnh đó, 4 căn nhà dân bị tốc mái hoàn toàn; 3 căn nhà bị tốc mái một phần; sập hoàn toàn 70m hàng rào che tôn.

Ngay sáng 4/5, đoàn công tác của xã do Chủ tịch UBND xã Bù Đăng - ông Nguyễn Thanh Tùng dẫn đầu đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Nhà dân bị tốc mái.

Hàng rào bị lốc xoáy cuốn sập.

Ban quản lý các thôn phối hợp cùng Phòng Kinh tế khẩn trương rà soát, thống kê chính xác, đầy đủ các thiệt hại về diện tích cây trồng, vật nuôi và kiến trúc. Từ đó, kịp thời tham mưu phương án hỗ trợ nhằm giúp bà con sớm ổn định sản xuất và đời sống sau thiên tai.