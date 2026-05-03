Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng thúc tiến độ dự án khẩn cấp chống úng ngập

Chiều 3/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn thành phố.

Các dự án gồm: Dự án hồ điều hòa Phú Đô; Dự án hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2); Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Dự án Nhà máy điện rác Seraphin - Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Đẩy nhanh tiến độ theo tinh thần khẩn cấp

Dự án Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm) có diện tích mặt nước 31,5ha; diện tích ô đất xây dựng hồ khoảng 36,76ha; kè bao quanh hồ dài khoảng 2.684m; với 2 tuyến cống hộp điều tiết nước vào và ra; 1 tuyến cống hộp kết nối từ hồ ra sông Nhuệ được lắp đặt 2 máy bơm dã chiến; 1 cửa điều tiết chờ kết nối với đường Nguyễn Văn Giáp về trạm bơm Đồng Bông...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ thi công hồ điều hòa Phú Đô (Ảnh: QT/HNM)

Dự án có tổng mức đầu tư: 1.166,734 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố. Dự án được khởi công quý I-2026, hoàn thành trong quý IV-2026 (trong đó, hoàn thành các hạng mục chính xong trước mùa mưa năm 2026).

Đến nay, trên cơ sở mặt bằng đã được tiếp nhận, bàn giao từ UBND phường Từ Liêm và thực tế tại hiện trường, phần diện tích có thể triển khai thi công đạt khoảng hơn 35ha, tương đương 96%.

Về tiến độ các hạng mục chính, đã đào được 1.284.107/1.446.841 m3 lòng hồ (đạt 89%). Hiện, nhà thầu đang thi công kè và hệ thống thoát nước; đã hoàn thành xây đá hộc cửa xả và đổ bê tông đáy cống, đang lắp dựng cốt thép tường cống đấu nối hệ thống thoát nước ra sông Nhuệ; hoàn thành việc sản xuất 2 máy bơm.

Về tiến độ các hạng mục chính phục vụ tiêu thoát nước: Công tác đào, vận chuyển đất lòng hồ sẽ hoàn thành trước ngày 15/5/2026; đóng cừ SW400B hoàn thành trước ngày 15/5/2026... Đối với các hạng mục còn lại, các nhà thầu triển khai đồng loạt các mũi thi công, hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì - hồ Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ) có diện tích mặt hồ khoảng 12ha, cao độ mức nước 5,1m; kè bao quanh hồ dài khoảng 1.950m, cùng cống và hệ thống cửa van điều tiết… Dự án có tổng mức đầu tư hơn 601 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố. Dự án được khởi công quý I-2026, hoàn thành trong quý IV-2026 ( trong đó, hoàn thành các hạng mục chính xong trước mùa mưa năm 2026).

Đến nay, phường Đại Mỗ đã bàn giao 100% diện tích mặt bằng sạch (17,38ha). Trước ngày 30/4/2026, đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính: Kè bao quanh hồ; đào và vận chuyển đất lòng hồ; hệ thống thu nước vào hồ và thoát nước ra kênh Đồng Bông. Các hạng mục hoàn thành trước ngày 30/6/2026: Hoàn thiện khóa đỉnh kè, mái kè, hệ thống lan can đỉnh kè xung quanh phạm vi của hồ kết hợp với đường dạo quanh hồ.

Phát biểu tại hiện trường thi công các dự án, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

Đối với dự án hồ điều hòa Phú Đô, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây là công trình thi công theo lệnh khẩn cấp và có chức năng chống úng ngập ngay trong mùa mưa năm 2026. Vì vậy, các công việc liên quan dự án phải được đẩy nhanh theo tinh thần khẩn cấp, đáp ứng ngay yêu cầu chống úng ngập cho khu vực.

Ông Trần Đức Thắng chỉ đạo phường Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại tại dự án trước ngày 15/5/2026. Chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn, mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối tháng 6/2026.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách để xử lý khối lượng đất đào đủ điều kiện tận dụng tại các hồ điều hòa, tạo thuận lợi cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại công trình dự án hồ đầu mối Mễ Trì - hồ Đồng Bông 2, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết tiến độ trước ngày 10/5/2026 phải xong hạng mục lòng hồ; trước ngày 30/6/2026 hoàn thành phần cảnh quan và đường dạo quanh hồ.

Khoảng giữa năm 2027, thành phố sẽ có thêm một nhà máy xử lý rác và phát điện

Chỉ đạo tại dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, dự án này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của khu vực phía Tây Thủ đô.

Để bảo đảm tiến độ dự án đề ra, ông Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết tiến độ là phấn đấu thông tuyến trước ngày 30/6.2026. Xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các phần diện tích còn lại theo cam kết là trước ngày 10/5/2026. Các sở, ngành liên quan khẩn trương bố trí kinh phí để thực hiện ngay khu tái định cư cho nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án.

Tại Dự án Nhà máy điện rác Seraphin - Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao quy mô hoạt động của Nhà máy điện rác Seraphin, đã giải quyết một lượng lớn rác thải của thành phố theo công nghệ hiện đại.

Liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các sở, ngành liên quan sớm hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Mục tiêu là đến khoảng giữa năm 2027, thành phố sẽ có thêm một nhà máy xử lý rác và phát điện.

Về việc xử lý môi trường ở khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, đề xuất xử lý rác tại bãi chôn lấp là đúng với mục tiêu của thành phố để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Thành phố ủng hộ và giao cho UBND thành phố cùng các sở, ngành liên quan hướng dẫn các thủ tục liên quan để doanh nghiệp thực hiện.