Lộ diện ứng viên cuối cùng tranh cử Chủ tịch VFF

(VTC News) -

Ông Trần Anh Tú là cái tên cuối cùng được một số liên đoàn, tổ chức thành viên của VFF giới thiệu vào vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Vị doanh nhân này đủ điều kiện để tham gia ứng cử chức danh trong Đại hội VFF khóa X nhiệm kì 2026-2030.

Doanh nhân Trần Anh Tú đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó Chủ tịch Phụ trách chuyên môn VFF, Ủy viên Ban chấp hành VFF khóa IX, Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá bãi biển AFC. Ngoài ra, ông Tú còn là đương kim Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM, Chủ tịch CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú.

Ông Trần Anh Tú là người có công rất lớn trong việc đặt nền móng cho bộ môn futsal tại Việt Nam. Vị doanh nhân này bày tỏ sự quyết tâm lớn để xây dựng bóng đá trong nhà từ nhiều năm về trước. Futsal Việt Nam đạt đến đỉnh cao vinh quang với 2 lần tham dự World Cup.

Trước đó, đã có 3 ứng viên khác đủ điều kiện tham gia ứng cử vị trí Chủ tịch VFF gồm: Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF khóa IX; Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch VFF - Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank và ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank.

Quyền quyết định về việc có chính thức ứng cử hay không thuộc về các ứng viên và sẽ được gửi về Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong thời gian tới.

Trước đó vào ngày 1/10, VFF gửi phiếu tới các tổ chức thành viên, gồm các liên đoàn bóng đá địa phương, câu lạc bộ và những đơn vị trực thuộc, đề nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành cũng như các chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhiệm kỳ mới.

Sau khi tiếp nhận, liên đoàn sẽ tổng hợp, lấy ý kiến những người được giới thiệu về việc tham gia ứng cử, đồng thời hoàn thiện hồ sơ.

Đại hội lần này sẽ lựa chọn bộ máy lãnh đạo bóng đá Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, kế nhiệm Ban chấp hành khóa IX.