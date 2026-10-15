VFF ra mắt chương trình đưa bóng đá đến gần hơn với trẻ em gái từ 6-9 tuổi

(VTC News) -

Ngày 15/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ ra mắt Chương trình bóng đá nữ cho trẻ em gái 6-9 tuổi. Hoạt động nằm trong dự án phát triển bóng đá nữ giai đoạn 2024-2027, với sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Chương trình hướng đến việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho trẻ em gái ngay từ lứa tuổi nhỏ, giúp các em làm quen với trái bóng, rèn luyện thể chất và hình thành niềm yêu thích với môn thể thao vua.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VFF)

Phát biểu tại sự kiện, bà Emily Shaw, Trưởng Văn phòng Điều hành và Quan hệ quốc tế của UEFA, đánh giá cao ý nghĩa của các chương trình bóng đá dành riêng cho trẻ em gái. Theo bà, những hoạt động này không chỉ giúp trẻ tiếp cận bóng đá dễ dàng hơn mà còn góp phần xây dựng môi trường tích cực để các em phát triển niềm đam mê thể thao.

Đại diện AFC, Tổng thư ký Datuk Seri Windsor John cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bóng đá phong trào đối với chiến lược phát triển dài hạn. Ông cho rằng việc đầu tư cho các lứa tuổi nhỏ sẽ tạo nền móng nâng cao chất lượng bóng đá nữ, đồng thời khuyến khích nhiều trẻ em gái tham gia tập luyện.

Về phía VFF, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú khẳng định Liên đoàn sẽ tiếp tục chú trọng phát triển bóng đá nữ từ cấp độ cơ sở. Theo ông, việc tạo điều kiện để trẻ em gái tiếp xúc với bóng đá từ sớm cần được thực hiện bằng những phương pháp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và khả năng vận động.

Đây là năm thứ hai VFF triển khai dự án với sự đồng hành của UEFA và AFC. Một trong những hoạt động đáng chú ý tại lễ ra mắt là giới thiệu cuốn sổ tay hướng dẫn bóng đá dành riêng cho trẻ em gái từ 6 đến 9 tuổi nhằm hỗ trợ công tác tổ chức tập luyện.

Lễ ra mắt Chương trình bóng đá nữ cho trẻ em gái 6-9 tuổi. (Ảnh: VFF)

Nội dung cuốn sổ tay được thiết kế phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và khả năng vận động của trẻ nhỏ. Các bài tập tập trung vào kỹ năng làm quen với bóng, phát triển khả năng vận động, phối hợp cùng đồng đội và tham gia những trò chơi mang tính tương tác.

Thay vì chú trọng kết quả thi đấu, chương trình ưu tiên tạo ra môi trường tập luyện an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Qua đó, các em có thể phát triển kỹ năng, nâng cao sự tự tin và từng bước khám phá khả năng của bản thân.

Chương trình mang tên “Magic Moves” được kỳ vọng góp phần mở rộng phong trào bóng đá nữ tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng phát hiện và nuôi dưỡng những cầu thủ tiềm năng trong tương lai.