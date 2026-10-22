Cuộc đua ghế Chủ tịch VFF: Soi kỹ kinh nghiệm, tiềm lực 4 ứng viên

(VTC News) -

Bốn ứng viên đủ điều kiện ứng cử vị trí Chủ tịch VFF khóa X (2026-2030) gồm ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF khóa IX; ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch VFF, Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank; ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank; và ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF khóa IX.

Hiếm khi người hâm mộ được chứng kiến cuộc đua vào ghế chủ tịch VFF có tới 4 ứng viên đều là nhân vật có tiếng tăm, tầm ảnh hưởng và đóng góp nổi bật cho bóng đá Việt Nam như lần này.

Giá trị tích lũy lâu năm

Trong số các ứng viên nêu trên, ông Trần Quốc Tuấn là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực quản lý bóng đá. Ông Tuấn tham gia Ban Chấp hành VFF từ khóa IV, từng công tác tại cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao trước khi được biệt phái sang VFF. Vì vậy, ông có quá trình làm việc lâu năm cả trong bộ máy quản lý thể thao lẫn hệ thống điều hành bóng đá.

Trên phương diện quốc tế, ông Trần Quốc Tuấn hiện đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Chủ tịch Ủy ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Ủy viên Ban Thường vụ và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Ủy viên Ủy ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA.

Ông Trần Quốc Tuấn vì thế đại diện cho giá trị của kinh nghiệm và tính kế thừa trong công tác quản lý. Quá trình làm việc lâu năm giúp ông xây dựng được mạng lưới quan hệ và mức độ hiện diện nhất định của bóng đá Việt Nam tại các tổ chức quốc tế.

Cả 4 ứng viên Chủ tịch VFF khóa X đều là những nhân vật có ảnh hưởng nổi bật trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam những năm gần đây. (Từ trái sang phải: Ông Trần Anh Tú, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Thụy, Nguyễn Xuân Vũ)

Điều này còn được thể hiện qua việc ngày càng nhiều cán bộ VFF tham gia các ban chức năng, công tác điều hành và giám sát tại những giải đấu do AFC, AFF hay FIFA tổ chức.

Sự hiện diện ở cấp độ quốc tế có thể mang lại những giá trị quan trọng cho bóng đá Việt Nam, từ nâng cao uy tín, mở rộng quan hệ hợp tác đến tăng cơ hội đăng cai các giải đấu và tiếp cận thêm nguồn lực phát triển.

Tương tự, ông Trần Anh Tú vừa có nền tảng doanh nghiệp, vừa có nhiều năm tham gia quản lý bóng đá. Dấu ấn nổi bật nhất của ông gắn với quá trình phát triển futsal Việt Nam. Hai lần futsal Việt Nam giành vé dự World Cup có sự đóng góp đáng kể của ông Trần Anh Tú từ công tác quản lý, tổ chức đến đầu tư nguồn lực.

Việc tham gia điều hành bóng đá chuyên nghiệp thông qua Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng giúp ông Trần Anh Tú tích lũy thêm kinh nghiệm trong tổ chức giải đấu, truyền thông và khai thác tài trợ.

Trong những năm gần đây, VPF ký kết thêm nhiều hợp đồng tài trợ, bản quyền và từng bước cải thiện công tác tổ chức V.League. Dù giải đấu vẫn còn những vấn đề cần hoàn thiện, đây là một mảng kinh nghiệm đáng chú ý của ông Trần Anh Tú nếu tham gia cuộc đua vào vị trí Chủ tịch VFF.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (bên phải) và Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú (ngoài cùng bên trái) có vai trò quan trọng trong bộ máy quản lý, điều hành giúp bóng đá Việt Nam đạt nhiều thành tựu. (Ảnh: VFF)

Cú chuyển mình về nguồn lực?

Ông Trần Anh Tú nhiều năm gắn với công tác chuyên môn bóng đá, nhưng bản thân ông cũng là một doanh nhân có kinh nghiệm tại khu vực phía Nam. Trong khi đó, hai ứng viên Nguyễn Xuân Vũ và đặc biệt là Nguyễn Đức Thụy lại tạo ra sự chú ý ở một khía cạnh khác: khả năng huy động nguồn lực tài chính và kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp.

Dù có tên trong danh sách những người đủ điều kiện ứng cử, đến nay ông Nguyễn Đức Thụy chưa chính thức xác nhận việc tham gia cuộc đua vào vị trí Chủ tịch VFF khóa X. Tuy nhiên, đã xuất hiện sự ủng hộ dành cho ông từ một số doanh nhân có nhiều năm tham gia bóng đá.

Ông Nguyễn Đức Thụy tạo ra ảnh hưởng lớn khi trở lại với cuộc chơi bóng đá sau nhiều năm.

Cần nhìn nhận rằng VFF đạt nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ IX, nhưng vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục cải thiện như chất lượng hệ thống giải đấu, công tác quản lý và đào tạo trọng tài, khả năng khai thác tài trợ, thương quyền và giá trị hình ảnh của bóng đá Việt Nam.

Trước đây, VFF khóa VIII từng đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng trong giai đoạn U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia tạo ra những thành công lớn. Điều đó cho thấy thành tích chuyên môn có thể tạo ra sức hút thương mại đáng kể nếu được khai thác hiệu quả.

Để thực hiện những mục tiêu lớn hơn về chuyên môn, đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và tổ chức giải đấu, bóng đá Việt Nam vẫn cần thêm nguồn lực tài chính. Đây có thể là một trong những lợi thế của ông Nguyễn Đức Thụy nếu ông chính thức tham gia tranh cử và đưa ra được một chương trình hành động cụ thể.

Ông Nguyễn Đức Thụy có nền tảng trong lĩnh vực ngân hàng và đầu tư đa ngành. Những khoản đầu tư dành cho CLB Ninh Bình thời gian qua cũng cho thấy khả năng huy động nguồn lực của doanh nhân này trong bóng đá.

Tuy nhiên, nguồn lực tài chính tự thân không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả của một nhiệm kỳ VFF. Điều quan trọng hơn là một kế hoạch sử dụng nguồn lực đủ thuyết phục, xác định rõ tiền được đầu tư vào đâu, tạo ra giá trị gì và có thể giúp hệ thống bóng đá phát triển bền vững như thế nào.

Bên cạnh đó, một Chủ tịch VFF còn phải xử lý những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi tài chính, trong đó có quan hệ với FIFA, AFC, AFF, công tác quản trị hệ thống, phát triển bóng đá trẻ, tổ chức giải đấu và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Thụy xuất thân từ lĩnh vực doanh nghiệp chứ không phải một nhà quản lý bóng đá chuyên nghiệp lâu năm. Vì vậy, nếu trở thành Chủ tịch VFF, cách ông xây dựng đội ngũ, sử dụng nguồn lực và duy trì vị thế của bóng đá Việt Nam trong các tổ chức quốc tế sẽ là những vấn đề cần được quan tâm.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông mang đến những nét tươi sáng trong các hoạt động cho VFF. Dưới sự lãnh đạo của doanh nhân này, các kênh truyền thông của Liên đoàn được xây dựng đa dạng hơn, hiện đại hơn và tiếp cận với mức độ phát triển mạng xã hội.

Từ đây, các hoạt động tài trợ gắn với truyền thông được đẩy mạnh hơn, tạo ra thêm một số nguồn thu từ nền tảng số cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Cuộc đua vào vị trí Chủ tịch VFF khóa X vì thế không đơn thuần là sự lựa chọn giữa những cá nhân. Phía sau mỗi ứng viên là những thế mạnh khác nhau về kinh nghiệm quản trị bóng đá, quan hệ quốc tế, chuyên môn và khả năng huy động nguồn lực. Giá trị của những lợi thế ấy cuối cùng vẫn phải được đo bằng một kế hoạch phát triển đủ rõ ràng cho bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ tiếp theo.