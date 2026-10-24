Nam Định thắng đậm Đồng Nai, ghi 4 bàn thắng trong hiệp hai

(VTC News) -

● Vòng 5 V.League 2026-2027 Đồng Nai 0 - 4 Nam Định ĐÃ KẾT THÚC Mạnh Quỳnh 47’ Ngọc Sơn 56’ Lâm Ti Phông 60 Văn Vĩ 90+3’

Tối 24/10, Nam Định thắng Đồng Nai 4-0 trên sân Bình Phước ở vòng 5 V.League 2026-2027. Sau hiệp một không có bàn thắng, đội khách bùng nổ với các pha lập công của Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Lâm Ti Phông và Văn Vĩ. Đáng chú ý, Nam Định ghi 3 bàn chỉ trong 13 phút đầu hiệp hai, qua đó sớm định đoạt trận đấu.

Nam Định thể hiện ưu thế với 62% thời lượng kiểm soát bóng, tung 15 cú sút và có 8 lần đưa bóng trúng đích. Đồng Nai chỉ có 4 pha dứt điểm và không lần nào đưa bóng trúng cầu môn. Tuy nhiên, Nam Định phải chờ đến hiệp hai mới chuyển được ưu thế thành bàn thắng.

Nam Định đánh bại 3-0 Đồng Nai. (Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC)

Trong hiệp một, đội khách nhiều lần tiếp cận khung thành Đồng Nai nhưng thiếu chính xác ở khâu cuối. Phút 10, Mạnh Quỳnh đưa bóng vào lưới nhưng bị bắt việt vị. Tiền vệ này sau đó liên tiếp có cơ hội, đáng chú ý là tình huống phút 40 khi vượt qua cả thủ môn Văn Phong nhưng cú sút bị hậu vệ chủ nhà chặn lại. Đến phút 45+1, Mạnh Quỳnh tiếp tục bỏ lỡ khi dứt điểm không tốt trong tư thế thuận lợi. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Thế trận thay đổi hoàn toàn ngay đầu hiệp hai. Phút 47, Thái Crawford chọc khe để Mạnh Quỳnh dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Chín phút sau, Ngọc Sơn đi bóng từ cánh phải rồi cứa lòng chân trái vào góc xa, nâng cách biệt lên 2-0. Đến phút 60, Lâm Ti Phông xử lý bên cánh phải và sút căng vào góc gần, giúp Nam Định có bàn thứ ba.

Đồng Nai gần như không tạo được những pha bóng đáng kể. Văn Vĩ đưa bóng vào lưới ở phút 74 nhưng bàn thắng bị VAR hủy do Lâm Ti Phông chắn tầm nhìn của thủ môn. Đến phút 90+3, Văn Vĩ vẫn kịp lập công bằng cú vô lê trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-0 cho Nam Định.

Đồng Nai ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 17 Văn Phong TM 7 Vulic 11 Majdevac 14 Quốc Lộc 15 Hữu Tuấn ĐT 20 Tư Nhân 21 Văn Kiên 22 Jovic 24 Văn Hiếu 68 Tiến Dụng 77 Ngọc Đức Nam Định ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 26 Nguyễn Mạnh TM 6 A Mít 10 Caio Cesar 20 Tyler Thai 22 Mạnh Quỳnh 27 Ngọc Sơn 39 Tâm Ti Phông 88 Hoàng Anh 90 Tuấn Hải 93 Felix Eboa 98 Tuấn Dương

Thông tin trận Đồng Nai vs Nam Định

Đồng Nai bước vào cuộc tiếp đón Nam Định với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Tuy nhiên, đội chủ nhà được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối thủ đang duy trì phong độ ổn định.

Sau 4 vòng đấu, Đồng Nai mới giành được một điểm và đứng cuối bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào, trong khi hàng phòng ngự đã để lọt lưới 6 lần.

Trái ngược với Đồng Nai, Nam Định đang có khởi đầu tương đối thuận lợi. Sau 4 trận, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành 7 điểm với 2 chiến thắng, một trận hòa và một thất bại, qua đó đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Hàng công đội bóng thành Nam cũng thể hiện hiệu suất khá tốt khi ghi được 7 bàn thắng.

Chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa ở vòng đấu trước tiếp thêm sự tự tin cho Nam Định trước chuyến làm khách này. Dù không có sự phục vụ của Xuân Son vì chấn thương và Rumulo do án treo giò, đội khách vẫn sở hữu lực lượng có chất lượng và kinh nghiệm thi đấu vượt trội.