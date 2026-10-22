Bầu Thuỵ xác nhận tranh cử Chủ tịch VFF, tung ngay vũ khí bí mật

(VTC News) -

Sáng 22/10, ông Nguyễn Đức Thụy xác nhận tham gia tranh cử vị trí Chủ tịch VFF khóa X sau khi nhận được sự tín nhiệm và nhiều phiếu giới thiệu từ các tổ chức thành viên. Ngay khi bước vào cuộc đua, doanh nhân này công bố kế hoạch huy động nguồn lực xã hội hóa, đặt mục tiêu đưa nguồn thu của VFF lên 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Tối 21/10, VFF công bố danh sách 3 ứng viên được đề cử cho vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gồm ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF khóa IX; ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch VFF, Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank; và ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank.

Đến sáng 22/10, ông Nguyễn Đức Thụy xác nhận sẽ tham gia tranh cử vị trí Chủ tịch VFF khóa X sau khi nhận được sự tín nhiệm và nhiều phiếu giới thiệu từ các tổ chức thành viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy.

Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy đặt mục tiêu huy động nguồn lực xã hội hóa và phát triển nguồn thu từ tài trợ, hợp tác doanh nghiệp, thương quyền, nội dung số và dịch vụ bóng đá, đạt 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Toàn bộ nguồn lực huy động sẽ phải được quản lý, phân bổ và sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, bảo đảm hiệu quả; được kiểm toán và chịu sự giám sát của các tổ chức thành viên.

“Tôi cam kết từ năm 2027 bảo đảm 100% kinh phí hoạt động, phát triển bóng đá thuộc trách nhiệm VFF bằng nguồn xã hội hóa và nguồn thu tự tạo, không sử dụng ngân sách nhà nước. Chúng tôi sẽ làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đề nghị dành khoản ngân sách cấp hằng năm cho các nhiệm vụ bóng đá liên quan, dự kiến khoảng 80 tỷ đồng, để ưu tiên những môn khác cần nguồn lực hơn, nhất là các môn có khả năng cạnh tranh huy chương ASIAD và Olympic.

Bóng đá có sức hút và khả năng huy động xã hội thì cần nhận trách nhiệm tự lo, góp thêm điều kiện cho thể thao nước nhà. Nguồn lực huy động phải được phân bổ công khai và chịu sự giám sát của các thành viên”, ông Nguyễn Đức Thụy cho biết.

Từ năm 2027, chương trình của ông Nguyễn Đức Thụy hướng tới hỗ trợ 2-3 tỷ đồng mỗi năm cho mỗi liên đoàn địa phương đủ điều kiện; đồng thời phối hợp xây dựng gói hỗ trợ 3 tỷ đồng cho mỗi CLB V.League, 2 tỷ đồng cho mỗi CLB hạng Nhất và 2 tỷ đồng cho mỗi CLB bóng đá nữ mỗi mùa giải.

Ngoài ra, chương trình cũng hướng tới những hình thức hỗ trợ phù hợp dành cho các đội futsal, bóng đá bãi biển và phong trào bóng đá học sinh, sinh viên.

Các mức hỗ trợ sẽ phải được cụ thể hóa trong kế hoạch tài chính, có nguồn bảo đảm, tiêu chí công khai và tiến độ giải ngân rõ ràng. Đồng thời, cần xác định rõ các khoản hỗ trợ bổ sung và cơ chế phối hợp với đơn vị tổ chức giải, tránh trùng lặp với những nguồn phân phối hiện có.

Ông Nguyễn Đức Thụy cho biết thêm: “Từ năm 2027, tôi muốn VFF phối hợp với VPF, các CLB và chuyên gia nghiên cứu quy mô giải phù hợp, trong đó có phương án V.League 16-18 đội, hạng Nhất 18-20 đội. Đây là phương án cần thẩm định về số CLB đủ chuẩn, tài chính, chất lượng cầu thủ, sân bãi, lịch thi đấu và quyền lợi các thành viên trước khi quyết định theo thẩm quyền.

Mục tiêu là có thêm môi trường thi đấu chất lượng, câu lạc bộ hoạt động bền vững và cầu thủ có cơ hội trưởng thành. Quy mô cụ thể phải phục vụ những mục tiêu đó”.