Cầu thủ Việt kiều giúp Sông Lam Nghệ An thắng trận, HLV Popov lâm nguy

(VTC News) -

Sông Lam Nghệ An (SLNA) có chuyến làm khách được dự báo không hề dễ dàng trước HAGL. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn với SLNA khi Bruno Pereira gặp chấn thương và phải rời sân ngay ở phút thứ 4. Dù vậy, họ vẫn thi đấu đầy quyết tâm và cho thấy những nét tích cực trong lối chơi của mình.

Phút 18, Luiz đưa bóng vào lưới HAGL nhưng Onoja đã phạm lỗi với đối phương trước khi kiến tạo cho đồng đội. Đến phút 37, Guilherme khiến Trung Kiên vất vả cản phá cú đánh đầu nguy hiểm. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Sông Lam Nghệ An bày tỏ rõ quyết tâm chiến thắng khi tiếp tục dâng cao tấn công trong hiệp 2.

Trần Đức Vinh (trái) ghi bàn cho SLNA

HLV Văn Sỹ Sơn quyết định đưa Karim Phi Long Trần vào sân nhằm tăng cường “hỏa lực” cho đội bóng xứ Nghệ. Phút 57, Jairo Rodrigues bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu cho Sông Lam Nghệ An. HAGL bắt đầu dâng cao tấn công và khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn.

Đội chủ nhà phung phí không ít cơ hội nguy hiểm và họ phải trả giá. Phút 90, Guilherme vượt qua hậu vệ đối phương rồi kiến tạo để Amine Trần Đức Vinh dứt điểm dễ dàng ấn định chiến thắng 2-0 cho SLNA. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt trận ngày thứ 6.

Ở trận đấu muộn của ngày 23/10, Thể Công Viettel tiếp đón Bắc Ninh trong trận đấu mà họ đang gặp rất nhiều áp lực. Thậm chí, chiếc ghế của HLV Velizar Popov lung lay dữ dội nếu đội bóng quân đội không thể giành 3 điểm.

Trong 45 phút đầu tiên, Thể Công Viettel vẫn có phần bế tắc trước đối thủ mới lên hạng. Không có nhiều cơ hội được tạo ra và hiệp 1 khép lại với kết quả hòa.

Sang hiệp 2, bước ngoặt đến ở phút 52 khi Triệu Việt Hưng có đường chuyền xuất sắc để Ribamar ghi bàn mở tỉ số cho Thể Công Viettel. Phút 74, Ngân Văn Đại gỡ hòa cho Bắc Ninh trước khi Hernandes lập công nâng tỉ số lên 2-1 cho Thể Công Viettel ở phút bù giờ đầu tiên.

Kịch tính xảy ra ở phút bù giờ cuối cùng, từ quả tạt của David Fisher, Brenner bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Bắc Ninh.