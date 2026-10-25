Đình Bắc kiệt sức, nghỉ thi đấu trận Cúp C1 châu Á

(VTC News) -

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không cùng toàn đội di chuyển sang Trung Quốc. Anh xác nhận bản thân không thi đấu trong cuộc đọ sức giữa CLB Công an Hà Nội và Cảng Thượng Hải (Shanghai Port) tại AFC Champions League Elite 2026/27. HLV Alexandre Polking đưa ra quyết định này sau trận hòa với CLB Thanh Hóa ở V.League.

Trận này, Đình Bắc đá chính ngay từ đầu và ghi bàn cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, chính cầu thủ sinh năm 2004 cũng cho thấy rất nhiều biểu hiện của việc quá tải. Nguồn năng lượng của Nguyễn Đình Bắc không còn bùng nổ như nhiều trận đấu trước đó.

Nguyễn Đình Bắc không gặp chấn thương nhưng vẫn nghỉ thi đấu trận Cúp C1 châu Á.

Sang đến hiệp 2, Nguyễn Đình Bắc gặp khó khăn trước các cầu thủ vốn thừa sức mạnh của Thanh Hóa. Cuối cùng, HLV Polking hiểu rằng không nên mạo hiểm với cầu thủ rất quan trọng của mình. Hai trận mất điểm liên tiếp trước Hà Nội FC và Thanh Hóa đang khiến tham vọng bảo vệ chức vô địch V.League của đội bóng ngành công an bị ảnh hưởng.

Trở lại với đấu trường Cúp C1 châu Á, CLB Công an Hà Nộ phải gặp hai đối thủ rất mạnh đến từ Nhật Bản ở các lượt trận đầu tiên. Họ thua 1-4 trước Gamba Osaka trên sân khách khi tiền đạo Koko ghi bàn thắng duy nhất. Tiếp đó, CLB Công an Hà Nội thua 0-1 trước Kashima Antlers trên sân nhà.

Đây là trận đấu mà Nguyễn Quang Hải và đồng đội thi đấu rất ấn tượng. Đại diện Việt Nam phòng ngự chặt chẽ, khoa học và khiến đối thủ danh tiếng gặp rất nhiều khó khăn. Cuối cùng, bàn phản lưới nhà của Adou Minh khiến CLB Công an Hà Nội để thua.

Trong khi đó, Shanghai Port FC là một trong những đội bóng rất mạnh của Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Ở lượt trận đầu tiên của AFC Champions League Elite, Shanghai Port FC thắng Ratchaburi FC (Thái Lan) với tỉ số 6-4. Ở lượt trận thứ 2, họ hòa Daejon (Hàn Quốc) với tỉ số 1-1.

Dẫu sao, Shanghai Port vẫn là thử thách “vừa sức” hơn với CLB Công an Hà Nội và hy vọng giành điểm vẫn còn với HLV Polking.