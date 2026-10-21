Danh sách ứng viên Ban Chấp hành VFF nhiệm kỳ X

(VTC News) -

Theo đó, vị trí Chủ tịch VFF khóa X ghi nhận 3 ứng viên được đề cử và đủ tư cách gồm: Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF khóa IX; Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch VFF - Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank và ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank.

Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có 6 ứng viên, gồm: Ông Vũ Quốc Khánh - Tổng giám đốc LPBank; ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch VFF nhiệm kỳ IX; ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Công ty Cổ phần Động Lực; ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank; ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF khóa IX và ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch VFF khóa IX - Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Các ứng viên cho vị trí Chủ tịch VFF.

Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn có 3 người gồm: Ông Trần Huy Đức - Ủy viên BCH VFF khóa IX - Phó Tổng giám đốc công ty Vietfootball; Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF khóa IX và ông Trần Quốc Tuấn - chủ tịch VFF khóa IX.

Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông chỉ có 1 ứng viên duy nhất là ông Nguyễn Xuân Vũ.

Trong khi đó, 2 ứng viên nữ và 29 ứng viên nam được giới thiệu để bầu chọn 13 suất vào Ban Chấp hành VFF khóa X. Đáng chú ý, bản danh sách này xuất hiện 2 huấn luyện viên gồm ông Đinh Hồng Vinh và ông Hoàng Anh Tuấn. Ngoài ra, đại diện một loạt các CLB tại V.League cũng tham gia tranh cử. Theo điều lệ, có ít nhất 1 ứng viên nữ sẽ trúng cử ở nhiệm kỳ này.

Trước đó, ngày 1/10, VFF gửi phiếu tới các tổ chức thành viên, gồm các liên đoàn bóng đá địa phương, câu lạc bộ và những đơn vị trực thuộc, đề nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành cũng như các chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhiệm kỳ mới.

Sau khi tiếp nhận, liên đoàn sẽ tổng hợp, lấy ý kiến những người được giới thiệu về việc tham gia ứng cử, đồng thời hoàn thiện hồ sơ.

Bản danh sách VFF mới công bố tối 21/10 vẫn có thể được cập nhật do một số đề cử gốc của các tổ chức thành viên gửi ngày 19/10 chưa tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam.