(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, HLV trưởng đội U16 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn vừa được đề cử vào danh sách ứng viên Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X (2026-2030). Ông Tuấn nhận được sự tín nhiệm từ một số đội bóng và các tổ chức thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Đây là thông tin khiến nhiều người bất ngờ bởi trong 2 khóa gần nhất, Ban Chấp hành VFF không có sự tham dự của huấn luyện viên chuyên nghiệp nào đang trực tiếp cầm quân. Ở khóa VII, ông Nhan Thiện Nhân - HLV trưởng của đội Hùng Vương An Giang trúng cử vào Ban Chấp hành.

HLV Hoàng Anh Tuấn được đề cử vào Ban Chấp hành VFF khóa X.

HLV Mai Đức Chung là người có số nhiệm kì trúng cử nhiều nhất với 4 lần, khi ở các cương vị khác nhau và qua nhiều giai đoạn. Ông Chung là một trong những nhà cầm quân nội thành công nhất khi từng vô địch V.League, nhiều lần giành huy chương vàng SEA Games cùng bóng đá nữ và là HLV trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Tương tự như vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn tạo ra cột mốc lịch sử khi là “thầy nội” đầu tiên dự World Cup. Ông dẫn dắt lứa cầu thủ Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Dũng giành vé đến FIFA U20 World Cup 2017. Đây cũng là đội tuyển bóng sân 11 người đầu tiên của Việt Nam được tham gia ngày hội bóng đá thế giới.

Ngoài ra, ông Hoàng Anh Tuấn ít nhiều để lại dấu ấn với các cấp độ bóng đá trẻ khác như U20 và U23 Việt Nam.

Ông Tuấn là người có triết lý chuyên môn riêng, không theo đuổi lối chơi đẹp mắt nhưng đề cao tính hiệu quả. Không ít cầu thủ đã trưởng thành vượt bậc qua giai đoạn được làm việc cùng nhà cầm quân này.

Nếu được xác định đủ điều kiện và chính thức tham gia ứng cử Ban Chấp hành VFF khóa X, ông Hoàng Anh Tuấn có thể mang đến nhiều màu sắc về chuyên môn. Trong 2 nhiệm kì vừa qua, Ban Chấp hành VFF hầu như chỉ có các doanh nhân, quan chức VFF hoặc lãnh đạo một số đội bóng.