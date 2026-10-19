Lộ diện 3 ứng viên Chủ tịch VFF khóa X

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, 3 ứng viên đầy đủ điều kiện ứng cử vị trí chủ tịch VFF khóa X (2022-2026) gồm: Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF khóa IX; Ông Nguyễn Xuân Vũ Phó Chủ tịch VFF - Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank và ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank.

Ông Trần Quốc Tuấn (phải) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Ông Trần Quốc Tuấn là Tiến sĩ khoa học Thể dục thể thao, là Ủy viên Ban chấp hành VFF từ khóa 4. Tại khóa IX, ông Tuấn được bầu làm Chủ tịch VFF. Vị lãnh đạo này còn là Chủ tịch Ủy ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Ủy viên Ban Thường vụ và Trưởng Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Ủy viên Ban thi đấu cấp ĐTQG của FIFA.

Ông Nguyễn Xuân Vũ hiện là Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại của VFF khóa IX, Chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng (tiền thân của CLB Ninh Bình).

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ.

Ông Nguyễn Đức Thụy được biết đến là doanh nhân có niềm đam mê và nhiều năm đồng hành cùng bóng đá. Bên cạnh sự gắn bó với các đội bóng, dấu ấn của ông còn thể hiện qua việc kết nối nguồn lực doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động thi đấu và đào tạo trẻ.

Trước đó vào ngày 1/10, VFF gửi phiếu tới các tổ chức thành viên, gồm các liên đoàn bóng đá địa phương, câu lạc bộ và những đơn vị trực thuộc, đề nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành cũng như các chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ.

Các tổ chức thành viên có thời hạn đến ngày 19/10 để gửi danh sách đề cử về VFF. Sau khi tiếp nhận, liên đoàn sẽ tổng hợp, lấy ý kiến những người được giới thiệu về việc tham gia ứng cử, đồng thời hoàn thiện hồ sơ.

Đại hội lần này sẽ lựa chọn bộ máy lãnh đạo bóng đá Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, kế nhiệm Ban chấp hành khóa IX.