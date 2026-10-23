HLV Thanh Hóa phải dùng điện thoại chỉ đạo cầu thủ trên sân

(VTC News) -

Tối 22/10, CLB Thanh Hóa có chuyến làm khách trên sân của CLB Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng 5 V.League 2026/27. Đội bóng xứ Thanh thi đấu xuất sắc và có được trận hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch. Đình Bắc mở tỉ số trận đấu cho CLB Công an Hà Nội trước khi Nguyễn Văn Tùng gỡ hòa cho CLB Thanh Hóa

Trận đấu này chứng kiến tình huống thú vị khi ban huấn luyện đội khách phải sử dụng ứng dụng dịch thuật trên điện thoại di động để chỉ đạo chiến thuật cho cầu thủ ngay trên sân. Trong hiệp 1, tận dụng quãng nghỉ ngắn do các va chạm trên sân xảy ra, HLV Mai Xuân Hợp lập tức gọi tiền đạo Matheus Martins ra sát đường biên và cho anh chàng này xem... điện thoại.

HLV Mai Xuân Hợp chỉ đạo cầu thủ Matheus Martins bằng điện thoại (áo vàng).

Thực tế, đây chỉ là cách mà ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh phiên dịch chỉ đạo của ông Mai Xuân Hợp dành cho tiền đạo người Brazil.

Matheus Martins thực chất không hề biết tiếng Anh. Cầu thủ này chỉ thường xuyên thi đấu ở các giải hạng thấp của Brazil. Anh từng xuất ngoại sang chơi bóng nhưng trong thời gian ngắn. Hơn nữa, cầu thủ này chủ yếu chỉ sử dụng được ngôn ngữ Bồ Đào Nha.

CLB Thanh Hóa cũng như nhiều đội bóng khác tại V.League không thể có riêng 2 phiên dịch tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha vì nhiều lý do khác nhau.

Dẫu sao, Matheus Martins có một trận đấu tốt dù anh không ghi bàn. Cầu thủ sinh năm 1998 buộc phải chơi tiền đạo mục tiêu thay cho đồng đội Saliou gặp chấn thương trong khi anh vốn dĩ là cầu thủ chạy cánh.

Kết thúc trận đấu, HLV trưởng Mai Xuân Hợp nói: “Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn cầu thủ đã lắng nghe kỹ lưỡng về chiến thuật. Họ có thái độ rất tốt, chuyên nghiệp, cầu tiến và luôn nỗ lực. Ở trận này, Thanh Hóa đã chủ động phòng ngự, đá chặt chẽ và tích lũy cơ hội. Trong hiệp 1, thực ra Thanh Hóa chơi ổn, chỉ tiếc là để thua phút cuối. Tôi dù có hơi nổi nóng với cầu thủ, nhưng có niềm tin Thanh Hóa sẽ có thành quả”.