Kết quả vòng 5 V.League 2026-2027, bảng xếp hạng mới nhất

Đồng Nai vẫn chưa có điểm và chưa ghi bàn ở V.League 2026-2027. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng nhận thất bại 4 bàn không gỡ trong cuộc tiếp đón Nam Định.

Cả 4 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2. Trần Mạnh Quỳnh, Trần Ngọc Sơn, Lâm Ti Phông và Nguyễn Văn Vĩ lần lượt lập công giúp đội khách giành 3 điểm.