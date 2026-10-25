Kết quả vòng 5 V.League 2026-2027, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng V.League vòng 5
Sông Lam Nghệ An tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng. Chiến thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai giúp đội bóng xứ Nghệ tạm chiếm ngôi đầu bảng.
Thứ hạng các đội ở vòng 5 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau:BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 4XHĐộiTĐBTBBĐ1Sông Lam Nghệ An5104112Nam Định5114103Ninh Bình4116104Công an Hà Nội583105Hồng Lĩnh Hà Tĩnh586106Công an TP.HCM45377Thanh Hoá57878Hải Phòng5111069Hà Nội458610Bắc Ninh534511Thể Công Viettel557412Đà Nẵng4611313Hoàng Anh Gia Lai5713314Đồng Nai50101Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Hà Tĩnh 2-1 Hải Phòng
Hà Tĩnh tiến gần đến nhóm đầu bảng xếp hạng sau khi thắng Hải Phòng trên sân nhà. Ngô Văn Lương mở tỷ số cho đội bóng miền Trung ở phút 56. Joel Tagueu giúp Hải Phòng gỡ hòa trước khi Daniel Passira ghi bàn quyết định mang về 3 điểm cho Hà Tĩnh.
Đồng Nai 0-4 Nam Định
Đồng Nai vẫn chưa có điểm và chưa ghi bàn ở V.League 2026-2027. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng nhận thất bại 4 bàn không gỡ trong cuộc tiếp đón Nam Định.
Cả 4 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2. Trần Mạnh Quỳnh, Trần Ngọc Sơn, Lâm Ti Phông và Nguyễn Văn Vĩ lần lượt lập công giúp đội khách giành 3 điểm.
Thể Công Viettel 2-2 Bắc Ninh
Thể Công Viettel tiếp tục gây thất vọng khi bị đội mới lên hạng là Bắc Ninh cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Đội đương kim á quân ghi bàn trước ở phút 50 nhờ pha lập công của Lucas Ribamar. Ngân Văn Đại gỡ hòa 1-1 cho đội khách.
Kịch tính xảy ra ở cuối trận. Hernandes Rodrigues đưa Thể Công Viettel vượt lên từ chấm phạt đền ngay khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ. Bắc Ninh nhận 3 thẻ đỏ sau đó (Mai Xuân Quyết, Nguyễn Văn Phong và huấn luyện viên Paulo Foiani). Tuy nhiên, đội khách có bàn gỡ hòa ở phút 90+10 do công của Brenner Marlos.
HAGL 0-2 SLNA
Sông Lam Nghệ An tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau trận thắng Hoàng Anh Gia Lai trên sân khách. Bàn mở tỷ số của đội bóng xứ Nghệ do chính cựu cầu thủ HAGL là Jairo Rodrigues ghi ở phút 57. Cuối trận, cầu thủ Việt kiều đang có phong độ cao là Abdel Amine Trần Đức Vinh tiếp tục ghi dấu ấn bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0.
CAHN 1-1 Thanh Hóa
Sau khi mất ngôi đầu bảng ở vòng 4, CLB Công an Hà Nội chưa tìm lại cảm giác chiến thắng dù được chơi trên sân nhà. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số cho đội đương kim vô địch ở phút 43. Tuy nhiên, CLB Thanh Hóa bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 60 nhờ pha lập công của Nguyễn Văn Tùng.
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