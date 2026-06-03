Lộ diện Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2026

(VTC News) -

Tối ngày 2/6, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức thành công Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Phát biểu chỉ đạo Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II - một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp bất động sản, thị trường bất động sản Việt Nam và quá trình xây dựng những chuẩn mực phát triển mới của ngành trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II không chỉ tôn vinh các doanh nghiệp, dự án thành công về đầu tư, kinh doanh, mà còn đề cao các giá trị đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, trách nhiệm cộng đồng và phát triển bền vững. Đây chính là những chuẩn mực mới mà thị trường bất động sản Việt Nam cần hướng tới trong giai đoạn phát triển tiếp theo”, Thứ trưởng phát biểu.

Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam nhận Cúp vinh danh và Giấy chứng nhận.

Bộ Xây dựng cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển thị trường theo hướng minh bạch, hiện đại, xanh và thông minh hơn.

Phát biểu tại lễ trao giải, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng thị trường đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, nơi những giá trị cốt lõi như minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả và phát triển bền vững ngày càng trở thành thước đo năng lực của doanh nghiệp.

Ông nhận định, những doanh nghiệp vượt qua được giai đoạn khó khăn vừa qua chính là những đơn vị đã chủ động tái cấu trúc, đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng công nghệ và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn.

Một trong những hạng mục được quan tâm nhất là Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Danh sách năm nay quy tụ hàng loạt thương hiệu lớn đang sở hữu nhiều dự án quy mô trên thị trường như Sun Property, Sunshine Group, BIM Land, KN Holdings, Văn Phú, CEO Group, ROX Group, BRG Group, DOJILAND và Masterise.

Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp triển vọng ghi nhận sự góp mặt của nhiều tên tuổi đang nổi lên mạnh mẽ như Taseco Land, T&T Homes, Khải Hoàn Land, GP.Invest, Kim Oanh Group và Meyland.

Theo giới chuyên gia, kết quả giải thưởng phần nào phản ánh quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ của thị trường bất động sản trong những năm gần đây. Sau giai đoạn thanh lọc, các doanh nghiệp sở hữu năng lực tài chính tốt, chiến lược phát triển bài bản và khả năng thích ứng cao đang dần khẳng định vị thế.

Bên cạnh các doanh nghiệp phát triển dự án, giải thưởng còn ghi nhận sự nổi bật của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, tư vấn phát triển kinh doanh và cung ứng dịch vụ cho ngành địa ốc.