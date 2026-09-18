SACOMBANK có Phó Chủ tịch HĐQT mới

(VTC News) -

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Vũ - Thành viên HĐQT giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT SACOMBANK nhiệm kỳ 2022 - 2026, kể từ ngày 18/9.

Ông Nguyễn Xuân Vũ (người cầm hoa) nhận quyết định bổ nhiệm từ HĐQT SACOMBANK. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Nguyễn Xuân Vũ, sinh năm 1981, ông là cử nhân Học viện Tài chính, thạc sĩ Tài chính ngân hàng Trường Đại học quốc gia Hà Nội. Ông có gần 20 năm đồng hành cùng SACOMBANK và đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như: Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc...

Ông Vũ đã trực tiếp điều hành và triển khai nhiều lĩnh vực trọng yếu của ngân hàng. Ông có chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn dày dặn cùng khả năng tổ chức thực thi tại ngân hàng thương mại có quy mô hoạt động lớn.

Năm 2017, ông Nguyễn Xuân Vũ tham gia HĐQT SACOMBANK nhiệm kỳ 2017 - 2021 khi mới 36 tuổi và là thành viên trẻ nhất HĐQT nhiệm kỳ này.

Đến năm 2022, ông tiếp tục được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Việc ông Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT thể hiện sự ghi nhận của HĐQT SACOMBANK đối với năng lực, kinh nghiệm cùng những đóng góp của ông Vũ trong thời gian qua.

Hiện HĐQT SACOMBANK nhiệm kỳ 2022 - 2026 có 7 thành viên gồm: ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, ông Phạm Văn Phong và ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch, ông Phan Đình Tuệ - Thành viên, ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên độc lập.

Trong báo cáo tài chính quý II/2026, SACOMBANK có tổng thu nhập hoạt động đạt 9.950 tỷ đồng - cao nhất lịch sử hoạt động của ngân hàng này, tăng hơn 28% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của SACOMBANK tăng hơn 12% lên 17.488 tỷ đồng. Trong đó, lãi thuần dịch vụ tăng gần 140% lên gần 4.000 tỷ đồng, lãi kinh doanh ngoại hối tăng 29% lên 690 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác đạt 547 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, SACOMBANK thực hiện đợt tinh gọn nhân sự quy mô lớn, với số lượng nhân viên giảm từ 16.816 xuống còn 13.078 người, giảm 3.738 nhân sự. Nhờ tối ưu nguồn lực, ngân hàng này tiết giảm chi phí lương và chi phí hoạt động, nâng mức thu nhập bình quân cho người lao động so với cùng kỳ năm trước.