Xác định thời điểm chốt danh sách đề cử, ứng cử Chủ tịch VFF

(VTC News) -

Ngày 1/10, VFF gửi phiếu tới các tổ chức thành viên, gồm các liên đoàn bóng đá địa phương, câu lạc bộ và những đơn vị trực thuộc, đề nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành cũng như các chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhiệm kỳ mới.

Các tổ chức thành viên có thời hạn đến ngày 19/10 để gửi danh sách đề cử về VFF. Sau khi tiếp nhận, liên đoàn sẽ tổng hợp, lấy ý kiến những người được giới thiệu về việc tham gia ứng cử, đồng thời hoàn thiện hồ sơ.

Những nhân sự đồng ý ứng cử, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đối với vị trí được đề cử và nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử tại Đại hội VFF khóa X.

Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 13 khóa IX.

Đại hội lần này sẽ lựa chọn bộ máy lãnh đạo bóng đá Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, kế nhiệm Ban chấp hành khóa IX.

Bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2030 được kỳ vọng tiếp nối những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, đồng thời giải quyết các bài toán dài hạn về phát triển bóng đá trẻ, nâng cao chất lượng các giải chuyên nghiệp và sức cạnh tranh của đội tuyển quốc gia ở đấu trường châu Á.

Trong bốn năm của nhiệm kỳ khóa IX, bóng đá Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý ở các cấp độ đội tuyển. Đội tuyển nam quốc gia hai lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á, trong khi U23 Việt Nam giành huy chương đồng châu Á 2026 cùng nhiều danh hiệu khu vực.

Bóng đá nữ lần đầu góp mặt tại World Cup 2023 và giành HCV SEA Games cùng năm. Futsal cũng có bước tiến với hai lần liên tiếp vào tứ kết châu Á ở nội dung nam, còn đội tuyển nữ vô địch Đông Nam Á 2024 và SEA Games 2025.