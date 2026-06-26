Link xem trực tiếp Uruguay vs Tây Ban Nha 7h ngày 27/6, bảng H World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Uruguay vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 7h ngày 27/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng H World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Uruguay vs Tây Ban Nha nhanh nhất.

Bảng H vẫn chưa xác định hai đội giành vé vào vòng 1/16. Tây Ban Nha dẫn đầu với 4 điểm và nắm quyền tự quyết. Đại diện Nam Mỹ buộc phải hướng tới chiến thắng nếu không muốn phụ thuộc vào kết quả của Cape Verde. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Uruguay vs Tây Ban Nha Thời gian: 7h ngày 27/6. Sân: Akron Stadium, Mexico. Giải đấu: Bảng H World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Xem trực tiếp Uruguay vs Tây Ban Nha trên kênh nào?

Trận Uruguay vs Tây Ban Nha được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6 lúc 7h ngày 27/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Tây Ban Nha dẫn đầu bảng xếp hạng bảng H với 4 điểm và nắm quyền tự quyết. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Uruguay vs Tây Ban Nha hôm nay

Link xem trực tiếp Uruguay vs Tây Ban Nha sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Uruguay vs Tây Ban Nha trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Uruguay vs Tây Ban Nha trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Uruguay vs Tây Ban Nha

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, rất ít người nghĩ bảng H sẽ diễn biến theo kịch bản hiện tại. Uruguay bước vào lượt trận cuối gặp Tây Ban Nha trong bối cảnh buộc phải tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa gây thất vọng khi liên tiếp bị Ả Rập Xê Út và Cape Verde cầm hòa ở những trận đấu mà họ được đánh giá cao hơn và đáng ra phải giành trọn 3 điểm. Uruguay rất muốn tránh kịch bản tiếp tục chia điểm. Trong lịch sử, họ mới chỉ một lần hòa ba trận World Cup liên tiếp, kéo dài từ giải năm 2002 đến World Cup 2010.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha đã tìm lại cảm giác thi đấu bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Ả Rập Xê Út. HLV Luis de la Fuente vì thế có cơ sở để tự tin hướng tới một kết quả tích cực tại Guadalajara.

Hệ thống dữ liệu của Opta nhận định Tây Ban Nha có tỷ lệ thắng 62,2% trong các kịch bản mô phỏng trận đấu, cao hơn rất nhiều so với 15,8% của Uruguay.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 26/6 và 27/6 có 6 trận đấu. Na Uy sẽ gặp Pháp trên sân vận động Gillette (Massachusetts, Mỹ). Cùng bảng I, Senegal chạm trán Iraq ở sân BMO (Canada). Trong khi đó, bảng H chứng kiến trận đấu giữa Cape Verde vs Ả Rập Xê Út và Uruguay vs Tây Ban Nha lần lượt trên sân NRG và sân Akron tại Mỹ. Ở bảng G, New Zealand sẽ thi đấu với Bỉ ở sân BC Place (Vancouver, Canada) trong khi Ai Cập gặp Iran ở sân Lumen Field (Seattle, Mỹ).

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.