Link xem trực tiếp Panama vs Anh 4h ngày 28/6, bảng L World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Panama vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 28/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng L World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Panama vs Anh nhanh nhất.

Panama bước vào lượt trận cuối bảng L với tâm thế không còn quyền tự quyết. Trong khi đó, Anh cần giành chiến thắng để giữ chắc ngôi đầu. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Panama vs Anh Thời gian: 4h ngày 28/6. Sân: MetLife, New Jersey, Mỹ. Giải đấu: Bảng L World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Xem trực tiếp Panama vs Anh trên kênh nào?

Trận Panama vs Anh được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6 lúc 4h ngày 28/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Tuyển Anh đang nắm lợi thế với 4 điểm trên bảng xếp hạng. (Ảnh: AP)

Link xem trực tiếp Panama vs Anh hôm nay

Link xem trực tiếp Panama vs Anh sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV2 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Panama vs Anh trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Panama vs Anh trên VTV2 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html.

Thông tin trận Panama vs Anh

Sau hai lượt trận, cục diện bảng L World Cup 2026 vẫn chưa được định đoạt. Đội tuyển Anh tạm dẫn đầu với 4 điểm, nhưng trận hòa không bàn thắng trước Ghana khiến thầy trò HLV Thomas Tuchel không còn nắm hoàn toàn quyền quyết định ngôi nhất bảng. Vì thế, màn chạm trán Panama sẽ không chỉ mang ý nghĩa giành vé đi tiếp mà còn là cuộc cạnh tranh về hiệu số bàn thắng bại.

Panama bước vào lượt đấu cuối bảng L trong tình thế không còn cơ hội tự quyết định số phận. Hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-1 trước Ghana và Croatia khiến đại diện CONCACAF trắng tay sau hai lượt trận, chưa một lần chọc thủng lưới đối phương và chính thức bị loại khỏi World Cup 2026.

Trong khi đó, tuyển Anh đang nắm lợi thế với 4 điểm. Chiến thắng 4-2 trước Croatia giúp "Tam sư" chiếm ưu thế trong cuộc đua giành ngôi đầu. Thầy trò HLV Thomas Tuchel cần đánh bại Panama, đồng thời hướng tới một chiến thắng với cách biệt đủ lớn để giảm thiểu nguy cơ bị Ghana vượt mặt trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 27/6 và sáng 28/6

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 27/6 và sáng 28/6 có 6 trận đấu. Panama sẽ gặp Anh trên sân MetLife. Cùng bảng L, Croatia chạm trán Ghana tại sân Lincoln Financial Field. Bảng K chứng kiến trận đấu giữa Colombia vs Bồ Đào Nha và CHDC Congo vs Uzbekistan lần lượt ở sân Hard Rock và sân Mercedes-Benz. Ở bảng J, Algeria sẽ đối đầu với Áo tại sân Arrowhead trước khi Jordan gặp Argentina tại sân AT&T. Cả 6 trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.