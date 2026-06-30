Link xem trực tiếp Mexico vs Ecuador 8h ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Mexico vs Ecuador diễn ra lúc 8h ngày 1/7 (giờ Việt Nam), thuộc vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mexico vs Ecuador nhanh nhất.

Đội chủ nhà Mexico dễ dàng vượt qua vòng bảng A, đánh bại Cộng hòa Séc sau khi vượt qua Nam Phi và Hàn Quốc mà không để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, Ecuador đang hưng phấn sau chiến thắng trước Đức và đủ khả năng tạo ra nhiều khó khăn bằng lối chơi phòng ngự phản công. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Mexico vs Ecuador Thời gian: 8h ngày 1/7. Sân: Azteca, Mexico. Giải đấu: Vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9.

Xem trực tiếp Mexico vs Ecuador trên kênh nào?

Trận Mexico vs Ecuador được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9 lúc 8h ngày 1/7. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Tại Việt Nam, bản quyền phát sóng World Cup 2026 thuộc sở hữu của VTV. Toàn bộ các trận đấu World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, nền tảng VTVgo và các hệ thống truyền hình trực tuyến khác được tiếp sóng như TV360, FPT Play.

Mexico đánh bại Cộng hòa Séc, Nam Phi và Hàn Quốc mà không để thủng lưới bàn nào. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Mexico vs Ecuador hôm nay

Link xem trực tiếp Mexico vs Ecuador sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả có thể xem trực tiếp Mexico vs Ecuador trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Mexico vs Ecuador trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Mexico vs Ecuador

Ba chiến thắng liên tiếp cùng thành tích chưa để thủng lưới bàn nào giúp đội chủ nhà Mexico có sự tự tin khi bước vào vòng loại trực tiếp. Đoàn quân của HLV Javier Aguirre sẽ hướng đến mục tiêu nối dài chuỗi phong độ ấn tượng khi tiếp đón Ecuador trên sân nhà.

Đội bóng của HLV Javier Aguirre hiện bất bại trong 9 trận World Cup liên tiếp trên sân nhà. Tại sân đấu này, Mexico chỉ thua hai trận trong lịch sử, lần gần nhất là thất bại trước Honduras ở vòng loại World Cup vào tháng 9/2013.

Mexico là một trong những đội chủ nhà gây ấn tượng nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Ecuador cũng bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn sau màn lội ngược dòng đánh bại đội nhất bảng Đức 2-1 ở lượt trận cuối vòng bảng để giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên, Ecuador đã chứng minh họ đủ sức tạo bất ngờ trước các đối thủ mạnh. Sau khi chỉ giành được một điểm sau hai lượt trận đầu tiên, đoàn quân của HLV Sebastian Beccacece tạo nên một trong những màn trình diễn hay nhất vòng bảng khi lội ngược dòng đánh bại Đức 2-1.

Đội bóng Nam Mỹ giành vé dự World Cup lần thứ hai liên tiếp sau chiến dịch vòng loại thành công, hướng tới lần đầu tiên vượt qua vòng 1/16 kể từ năm 2006. Ba trận vòng bảng của Ecuador chỉ xuất hiện tổng cộng bốn bàn thắng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastian Beccacece, Ecuador được nhiều người đánh giá là một trong những "ngựa ô" đáng gờm của World Cup năm nay. Họ đứng thứ hai vòng loại khu vực Nam Mỹ, chỉ sau Argentina, và chỉ để thủng lưới 5 bàn sau 18 trận.