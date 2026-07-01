Trực tiếp bóng đá Mexico vs Ecuador 8h ngày 1/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Mexico và Ecuador bắt đầu lúc 8h ngày 1/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mexico vs Ecuador mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Mexico vs Ecuador (8h ngày 1/7)

Mexico gặp Ecuador ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Estadio Azteca tại Mexico City (Mexico). Đội thắng trong cặp đấu Mexico vs Ecuador gặp Anh hoặc CHDC Congo ở vòng 1/8.

Opta đánh giá Mexico có 47,1% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Ecuador là 23,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 29,2%.

Mexico đấu với Ecuador ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Hai đội từng gặp nhau một lần tại World Cup. Ở vòng bảng World Cup 2002, Mexico thắng Ecuador 2-1.

Mexico đứng đầu bảng A với 9 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Javier Aguirre thắng Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0 và CH Séc 3-0. Ecuador đi tiếp với tư cách một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đại diện Nam Mỹ thua Bờ Biển Ngà 0-1, hòa Curacao 0-0 và thắng Đức 2-1 ở lượt cuối bảng E.

Mexico được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và hàng thủ chưa thủng lưới. Dù vậy, Ecuador vừa đánh bại Đức và là đội có cường độ gây sức ép cao ở vòng bảng.