Link xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển 4h ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Pháp vs Thụy Điển diễn ra lúc 4h ngày 1/7 (giờ Việt Nam), thuộc vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV9 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Pháp vs Thụy Điển nhanh nhất.

Đội tuyển Pháp vào vòng 1/16 với vị thế ứng viên hàng đầu. Đội bóng của HLV Didier Deschamps toàn thắng bảng I, sở hữu hai mũi tấn công đạt phong độ cao là Mbappe và Dembele. Trong khi đó, Thụy Điển tham gia trận đấu với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Pháp vs Thụy Điển Thời gian: 4h ngày 1/7. Sân: MetLife, Rutherford, New Jersey, Mỹ. Giải đấu: Vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9.

Xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển trên kênh nào?

Trận Pháp vs Thụy Điển được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9 lúc 4h ngày 1/7. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Tại Việt Nam, bản quyền phát sóng World Cup 2026 thuộc sở hữu của VTV. Toàn bộ các trận đấu World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, nền tảng VTVgo và các hệ thống truyền hình trực tuyến khác được tiếp sóng như TV360, FPT Play.

Đội tuyển Pháp vào vòng 1/16 với vị thế ứng viên hàng đầu. (Ảnh: AP)

Link xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển hôm nay

Link xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả có thể xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Pháp vs Thụy Điển

Pháp đang thể hiện phong độ gần như hoàn hảo tại World Cup 2026. Mỗi màn trình diễn đều củng cố vị thế của Les Bleus như một ứng viên thực sự cho chức vô địch, khi họ hướng tới mục tiêu góp mặt ở trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp.

Việc Pháp đá trận knock-out đầu tiên ngay trên sân vận động được chọn để tổ chức trận chung kết World Cup cũng mang nhiều ý nghĩa. Đội tuyển này đã lần lượt giành ngôi vô địch và á quân ở hai kỳ World Cup gần nhất.

Kylian Mbappe vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của tuyển Pháp. Với 4 bàn thắng tại World Cup 2026, anh đã cân bằng kỷ lục 16 bàn ở các kỳ World Cup do Miroslav Klose thiết lập trước đó. Phong độ của Mbappe và Dembele cũng là cơ sở chính để các mô hình dự đoán kết quả trận đấu đánh giá cao Pháp hơn Thụy Điển.

Nếu dừng bước ở vòng 1/16, đây sẽ là lần Thụy Điển bị loại sớm nhất tại World Cup kể từ năm 1990. Tuy nhiên, việc góp mặt ở vòng knock-out cũng đã được xem là thành công, bởi đội tuyển này từng vắng mặt ở 3 trong 4 kỳ World Cup trước giải đấu năm nay.

Pháp tiến vào vòng knock-out một cách thuyết phục sau khi thắng cả ba trận tại bảng I. Đội bóng của Didier Deschamps ghi tổng cộng 10 bàn trong các chiến thắng trước Senegal, Iraq và Na Uy. Cú hat-trick của Ousmane Dembele ở lượt trận cuối cho thấy sức mạnh tấn công của Les Bleus không chỉ phụ thuộc vào Kylian Mbappe.

Trong khi đó, Thụy Điển giành vé đi tiếp với tư cách là một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đoàn quân của Graham Potter thắng Tunisia, hòa Nhật Bản và thua đậm Hà Lan. Sự thiếu ổn định là vấn đề lớn của Thụy Điển tại World Cup năm nay. Dù vậy, họ vẫn làm đủ để kéo dài hành trình tại giải đấu.