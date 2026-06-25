Link xem trực tiếp Ecuador vs Đức 3h ngày 26/6

(VTC News) -

Trận Ecuador vs Đức diễn ra lúc 3h ngày 26/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng E World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Ecuador vs Đức nhanh nhất.

Ecuador bước vào lượt cuối bảng E trong tình thế bắt buộc phải thắng. Đội tuyển Đức đã có 6 điểm, ghi 9 bàn và chắc chắn đứng đầu bảng. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Ecuador vs Đức Thời gian: 3h ngày 26/6. Sân: MetLife Stadium, East Rutherford, Mỹ. Giải đấu: Bảng E World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Xem trực tiếp Ecuador vs Đức trên kênh nào?

Trận Ecuador vs Đức được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6 lúc 3h ngày 26/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Đội tuyển Đức thắng Curacao 7-1 ở lượt đầu, rồi vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Ecuador vs Đức hôm nay

Link xem trực tiếp Ecuador vs Đức sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Ecuador vs Đức trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Ecuador vs Đức trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Ecuador vs Đức

Ecuador chưa thắng sau 2 lượt trận. Họ thua Bờ Biển Ngà 0-1 ở trận ra quân, sau đó hòa Curacao 0-0. Về phòng ngự, đội bóng của HLV Sebastian Beccacece không tệ khi mới thủng lưới 1 bàn. Nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở hàng công: Ecuador chưa ghi bàn dù đã tạo ra đủ sức ép trước Curacao.

Điểm then chốt của trận đấu nằm ở cách Ecuador mở thế trận. Nếu chơi thận trọng, Ecuador khó tìm được bàn thắng cần thiết. Nhưng nếu nhập cuộc mạo hiểm, đội bóng Nam Mỹ cũng mở ra khoảng trống để Đức phản công. Đây là thế khó nhất của Ecuador.

Đức ở chiều ngược lại đang có khởi đầu hoàn hảo về kết quả. Đội bóng của HLV Julian Nagelsmann thắng Curacao 7-1 ở lượt đầu, rồi vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1. Dù vẫn để lại vài dấu hỏi ở khâu phòng ngự, Đức đã ghi 9 bàn sau 2 trận và là đội tấn công hiệu quả nhất bảng E World Cup 2026.

Đức mất Nico Schlotterbeck trong phần còn lại của giải vì chấn thương mắt cá. Antonio Rudiger, Waldemar Anton hoặc Malick Thiaw là các phương án thay thế ở trung tâm hàng thủ. HLV Nagelsmann cũng có thể thay đổi nhiều vị trí do Đức đã hoàn thành mục tiêu đi tiếp.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 25/6 và 26/6 có 6 trận đấu. Bảng E chứng kiến trận đấu giữa Curacao vs Bờ Biển Ngà và Ecuador vs Đức lần lượt trên sân sân Lincoln Financial Field và sân MetLife. Trong khi đó, Tunisia sẽ đối đầu với Hà Lan trong khổ bảng F tại sân Arrowhead trước khi Nhật Bản gặp Thuỵ Điển ở sân AT&T. Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán chủ nhà Mỹ tại sân vận động SoFi. Trận đấu cuối cùng diễn ra giữa Paraguay và Australia ở sân Levi's. Tất cả các trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.