Link xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo 23h ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Anh vs CHDC Congo diễn ra lúc 23h ngày 1/7 (giờ Việt Nam), thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV9 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến chính thức như VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Anh vs CHDC Congo nhanh nhất.

Xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo trên kênh nào?

Trận Anh vs CHDC Congo diễn ra lúc 23h ngày 1/7 trên sân Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ. Đây là trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026, được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV9 và VTV6. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo trên các nền tảng chính thức của đơn vị nắm bản quyền.

Tại Việt Nam, bản quyền phát sóng World Cup 2026 thuộc sở hữu của VTV. Toàn bộ các trận đấu World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, nền tảng VTVgo và các hệ thống truyền hình trực tuyến khác được cho phép tiếp sóng như TV360, FPT Play.

Thông tin nhanh trận Anh vs CHDC Congo Thời gian: 23h ngày 1/7. Sân: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV9, VTV6.

Link xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo hôm nay

Link xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV9 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, FPT Play, TV360.

Link xem trực tiếp bóng đá Anh vs CHDC Congo trên VTV: https://vtvgo.vn/home

Đội tuyển Anh đấu với CHDC Congo ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Thông tin trận Anh vs CHDC Congo

Đội tuyển Anh khép lại vòng bảng với thành tích thắng 2, hòa 1. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel thắng Croatia 4-2 ở trận ra quân, hòa Ghana 0-0 và đánh bại Panama 2-0 ở lượt cuối để giữ ngôi đầu bảng L. Harry Kane và Jude Bellingham tiếp tục là hai điểm tựa quan trọng của “Tam sư” khi bước vào vòng knock-out.

CHDC Congo đứng thứ ba bảng K nhưng vẫn giành quyền đi tiếp nhờ thành tích tốt. Đại diện châu Phi hòa Bồ Đào Nha 1-1, thua Colombia 0-1, trước khi ngược dòng thắng Uzbekistan 3-1. Yoane Wissa là nhân tố đáng chú ý nhất của CHDC Congo khi ghi 3 bàn ở vòng bảng.

Về lực lượng, Anh gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ phải khi Reece James chưa sẵn sàng, còn Jarell Quansah dính chấn thương ở trận gặp Panama. Declan Rice có thể trở lại sau khi được giữ sức ở lượt cuối vòng bảng. CHDC Congo không có ca chấn thương đáng chú ý trước trận và nhiều khả năng tiếp tục dựa vào bộ khung phòng ngự giàu thể lực cùng cặp tiền đạo Yoane Wissa - Cedric Bakambu.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Anh vs CHDC Congo diễn ra lúc 23h ngày 1/7 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu thuộc vòng 1/16, đội thắng gặp Mexico hoặc Ecuador.

Trận Anh vs CHDC Congo được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 đêm nay 1/7 và sáng 2/7 có 3 trận đấu thuộc vòng 1/16. Anh đấu với CHDC Congo lúc 23h. Trận Bỉ chạm trán Senegal diễn ra lúc 4h. Khung 8h là cuộc so tài giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.