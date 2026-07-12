Xác định 2 trận đấu tại bán kết World Cup 2026, danh sách 4 đội đi tiếp mới nhất

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu, vòng bán kết World Cup 2026 xác định đủ 4 đội bóng (chia thành 2 cặp đấu) vào sáng 12/7, sau khi trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết kết thúc. Các trận đấu của vòng bán kết diễn ra từ sáng 15/7. Báo điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng bán kết World Cup 2026 mới nhất.

Danh sách 4 đội vào vòng bán kết World Cup 2026

Vòng tứ kết World Cup 2026 xác định 4 đội đi tiếp là Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đây cũng chính là 4 đội bóng có cơ hội vô địch cao nhất theo đánh giá của hệ thống dữ liệu Opta trước giải. Các đội bị loại ở vòng tứ kết là Morocco, Bỉ, Na Uy và Thụy Sỹ.

Ở trận đấu diễn ra tại Foxborough, tuyển Pháp đánh bại Morocco với tỷ số 2-0. Dù bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi đá hỏng quả phạt đền trong hiệp một, Kylian Mbappe vẫn biết cách tạo dấu ấn bằng bàn thắng ở phút 60. Chỉ 6 phút sau, Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt, giúp “Les Bleus” khép lại trận đấu đầy thuyết phục. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp tuyển Pháp góp mặt ở bán kết World Cup.

Đội tuyển Anh giành chiến thắng 2-1 trước Na Uy sau hiệp phụ. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Tây Ban Nha vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Mikel Merino. Tiền vệ này được tung vào sân ở những phút cuối và chỉ mất 117 giây để ghi bàn thắng quyết định ở phút 88, tiếp tục chứng tỏ vai trò “siêu dự bị” của mình tại giải đấu năm nay.

Đội tuyển Anh phải trải qua 120 phút căng thẳng mới vượt qua Na Uy với tỷ số 2-1. Jude Bellingham tiếp tục trở thành người hùng khi lập cú đúp, giúp “Tam sư” lội ngược dòng để lần thứ hai trong ba kỳ World Cup gần nhất góp mặt ở bán kết. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel sẽ chờ đối thủ là đội thắng trong cặp tứ kết giữa Argentina và Thụy Sỹ.

Trận tứ kết cuối cùng giữa Argentina và Thụy Sỹ cũng cần đến hiệp phụ (hòa 1-1 trong 2 hiệp chính). Julian Alvarez và Lautaro Martinez ghi 2 bàn quyết định ở hiệp phụ thứ hai giúp Argentina giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Xác định các cặp đấu tại vòng bán kết World Cup 2026

Các cặp đấu vòng bán kết được sắp xếp theo các nhánh đấu được xác định từ khi bốc thăm chia bảng World Cup 2026. Theo sơ đồ thi đấu World Cup 2026, 4 đội tuyển chính thức lọt vào vòng bán kết xác định đối thủ như bảng dưới đây.

Danh sách trận đấu vòng bán kết World Cup 2026 Pháp vs Tây Ban Nha. Anh vs Argentina.

Thể thức vòng bán kết World Cup 2026 không thay đổi so với vòng 1/8, 1/16 và tứ kết. Nếu hai đội hòa sau 90 phút, trận đấu bước vào hiệp phụ. Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, loạt luân lưu được sử dụng để xác định đội đi tiếp.

Trước khi loạt sút luân lưu bắt đầu để xác định đội thắng trận, trọng tài sẽ tung đồng xu để quyết định khung thành được sử dụng cho loạt đá phạt đền, trừ khi có những yếu tố đặc biệt như điều kiện sân bãi hoặc vấn đề an ninh. Khung thành chỉ được thay đổi nếu lý do an toàn hoặc mặt sân, cầu môn không còn đủ điều kiện sử dụng.

Sau đó, trọng tài sẽ tung đồng xu lần thứ hai. Đội thắng trong lần tung đồng xu này sẽ được quyền lựa chọn sút trước hoặc sút sau ở loạt luân lưu.

Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu World Cup 2026 vòng bán kết theo thông tin chính thức trên trang chủ FIFA. Tại Việt Nam, các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.