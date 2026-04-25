Xuất bản ngày 25/04/2026 12:08 PM
Xuất bản ngày 25/04/2026 12:08 PM

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức

Hàng nghìn người đổ về lễ hội giữa tiết trời nắng gắt, kiên nhẫn xếp hàng dài trước các gian hàng để thưởng thức những ổ bánh mì nóng giòn, đậm hương vị Việt.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 1

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 25/4 tại công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TP.HCM) - nơi đang diễn ra lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ tư - 167 gian hàng hoạt động thu hút đông đảo người dân ghé tham quan, thưởng thức.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 2

Lễ hội bánh mì năm nay với chủ đề "Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực thế giới - Lan tỏa năm châu", không chỉ là sự kiện ẩm thực mà còn là không gian giao thoa văn hóa Việt - Pháp, với nhiều hoạt động như tọa đàm, cuộc thi tay nghề và chương trình thiện nguyện.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 3

Dù trưa nắng nhưng rất đông người dân và du khách vẫn hào hứng có mặt để thưởng thức những món bánh mì Việt Nam độc đáo.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 4

Các quầy bánh mì luôn trong tình trạng đông nghịt khách. Nhân viên liên tục nướng bánh, kẹp nhân, phục vụ không ngơi tay.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 5

Những ổ bánh mì vừa ra lò, vỏ vàng ruộm, giòn rụm, tỏa mùi thơm đặc trưng giữa không khí nhộn nhịp của lễ hội.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 6
Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 7

Nhân bánh đầy đặn với thịt, chả, rau và nước sốt, được kẹp nhanh tay trước khi trao cho khách đang chờ.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 8
Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 9

Dòng người xếp hàng dài dưới nắng tại khu vực các gian hàng bánh mì. Nhiều người che kín khẩu trang, áo khoác để tránh cái nắng gay gắt ở TP.HCM.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 10
Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 11

Du khách tranh thủ thưởng thức bánh mì ngay khi vừa nhận, sau gần 30 phút chờ đợi. "Bánh mì là món ăn đặc trưng của TP.HCM, mình rất thích. Tại lễ hội, mình có thể thoả thích thưởng thức cùng lúc nhiều thương hiệu bánh mì lâu đời của TP.HCM mà không cần đi xa", Thuỳ Trang - sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM chia sẻ.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 12

Bà Nguyễn Thị Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết, điểm mới của lễ hội năm nay là sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, cùng nhiều hoạt động phong phú như cuộc thi Pagett Award, các buổi tọa đàm và hoạt động giao thương...

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 13
Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 14

"Điều này không chỉ tăng tính quốc tế cho sự kiện mà còn mở ra không gian giao thoa văn hóa Việt - Pháp, vốn có mối liên hệ lịch sử trong hành trình hình thành bánh mì Việt", bà Khánh nhấn mạnh.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 15

Không chỉ thưởng thức, nhiều người còn tranh thủ check-in với mô hình tháp Eiffel làm từ bánh mì.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 16
Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 17

Du khách nước ngoài hào hứng chụp ảnh mô hình máy bay khổng lồ được kết từ bánh mì độc đáo.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 18

Nhiều gian hàng trực tiếp nhào bột, nướng bánh tại chỗ phục vụ thực khách.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 19
Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 20

Không chỉ bánh mì, lễ hội còn có khu vực giao thương ẩm thực với nhiều gian hàng hấp dẫn, cùng hoạt động tặng xe bánh mì nhằm hỗ trợ khởi nghiệp.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 21

Ngoài tham quan, giao lưu, khách đến lễ hội còn được trải nghiệm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn tại các gian hàng của nhà tài trợ.

Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức - 22

Với lượng khách tham quan đông đảo, lễ hội bánh mì là một trong những sự kiện ẩm thực tiêu biểu của TP.HCM, góp phần lan tỏa giá trị ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Thy Huệ
Đọc thêm
