Sân bóng chuyền 'độc lạ' được làm bằng tre ở lễ hội hoa gạo Nghệ An

Lê hội Hoa gạo xã Nhân Hòa (huyện Anh Sơn cũ, Nghệ An) tháng 3 hàng năm là một trong những lễ hội thu hút được nhiều du khách thập phương.
Đặc biệt, nơi đây có sân bóng chuyền "độc lạ" nhất thế giới, vật liệu chủ yếu được làm bằng tre
Theo lãnh đạo UBND xã Nhân Hòa, sân bóng chuyền có sức chứa hơn 3.000 người. Kích thước và mặt sân được làm theo tiêu chuẩn quốc gia. Riêng khán đài được thiết kế thi công bằng cột trụ bê tông cốt thép, mặt ghế được làm từ 700 cây tre. Mái che khán đài A được lợp bằng lá cọ. Tất cả đều là "cây nhà lá vườn" trên địa bàn xã.
Để đảm bảo an toàn, phần trụ sân được đổ bê tông cốt thép. Mặt ghế được chia thành 4 bậc, làm bằng tre, có rào chắn để đảm bảo an toàn.
Sân bóng chuyền có vị trí tuyệt đẹp, ngay bên cạnh dòng sông Lam thơ mộng, với hàng chục cây hoa gạo cổ thụ nở hoa rực rỡ.
Khu vực khán đài A dành cho các đại biểu, khách mời ngồi xem các trận bóng
Khán giả đến xem phải trèo thang lên khán đài
Lễ hội Hoa gạo xã Nhân Hòa năm nay được tổ chức từ ngày 19-22/3 với các hoạt động văn hóa thể thao truyền thống như đua thuyền, bóng chuyền, kéo co, bắn nỏ và chương trình nghệ thuật lễ hội hoa gạo.
Một trận bóng chuyền ở Lễ hội Hoa gạo năm 2025 thu hút hàng ngàn khán giá
