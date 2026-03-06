TP.HCM tăng kiểm tra nồng độ cồn đường thủy tại các điểm du lịch, lễ hội

(VTC News) -

Ngày 6/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM, đơn vị tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt tại khu vực có hoạt động du lịch, lễ hội.

Theo Phòng CSGT, TP.HCM có hệ thống sông ngòi dày đặc, hoạt động giao thông đường thủy diễn ra sôi động với sự đan xen của phương tiện thủy nội địa và hàng hải. Lưu lượng phương tiện vận tải thủy khá lớn, đặc biệt trên các tuyến sông có nhiều bến phà, bến khách ngang sông và các phương tiện chở khách du lịch phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm sông nước của người dân.

CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện đường thủy tại các khu du lịch, lễ hội.

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại bằng phương tiện thủy để tham quan du lịch, dự lễ hội, viếng đền chùa và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trên sông tăng cao. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với các phương tiện vận chuyển hành khách.

Trước thực trạng trên, với phương châm phòng ngừa là chính, lực lượng CSGT đường thủy đã rà soát, xác định các điểm tiềm ẩn nguy cơ để hướng dẫn bảo đảm an toàn cho phương tiện vận chuyển hành khách. Công tác kiểm tra tập trung tại các tuyến sông trọng điểm như sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Nhà Bè, sông Lòng Tàu, sông Soài Rạp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng chú trọng các khu vực tập trung đông người dân tham gia hoạt động tín ngưỡng, lễ hội trên đường thủy như chùa Diệu Pháp, chùa Hội Sơn, miếu nổi Phù Châu… Đồng thời siết chặt quản lý hoạt động vận tải và du lịch đường thủy nhằm phòng ngừa, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2026.

Để triển khai đồng bộ, Ban chỉ huy Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội, trạm CSGT đường thủy phối hợp với công an cấp xã rà soát toàn bộ các điểm du lịch, khu tham quan, lễ hội và khu vui chơi giải trí có liên quan đến hoạt động đường thủy. Qua đó tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, không để phương tiện không đủ điều kiện an toàn chở khách hoạt động.

Các đơn vị cũng chủ động xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong thời gian diễn ra các lễ hội đầu xuân.

Song song với công tác kiểm tra, lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy thông qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok. Nội dung tuyên truyền hướng đến chủ doanh nghiệp vận tải hành khách, chủ cảng bến thủy nội địa, thuyền viên và người dân sinh sống ven sông, giúp nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy.

Căn cứ đặc điểm tình hình và thời điểm lưu lượng phương tiện chở khách tăng cao, CSGT đường thủy TP.HCM cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến, kiểm tra chặt chẽ tại bến khách ngang sông, cảng bến, điểm đón trả khách và các phương tiện phục vụ du lịch, lễ hội.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện đường thủy, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn như: đưa phương tiện không đủ điều kiện an toàn vào hoạt động; người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn; không trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh; không hướng dẫn hành khách sử dụng thiết bị an toàn.

Phòng CSGT cũng phối hợp với công an cấp xã kiểm tra, xử lý các phương tiện tại cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và các khu vực chưa được tổ chức quản lý, trong đó tập trung vào các phương tiện dân sinh, phương tiện chở khách tự phát không đảm bảo điều kiện an toàn.

Để góp phần giữ gìn an toàn giao thông trên các tuyến sông, Phòng CSGT khuyến cáo chủ phương tiện và người điều khiển phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi xuất bến; trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh và phổ biến nội quy an toàn cho hành khách.

Đối với hành khách, lực lượng chức năng khuyến cáo cần lựa chọn phương tiện đảm bảo điều kiện hoạt động, chủ động tìm hiểu các thiết bị an toàn trên phương tiện và tuân thủ hướng dẫn của thuyền viên để phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông đường thủy.