Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

Năm 2026, Trung tâm Kiểm dịch y tế (KDYT) quốc tế tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các nhiệm vụ được giao, phối hợp tốt với các lực lượng liên ngành đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả tại khu vực cửa khẩu.
Trong 6 tháng đầu năm, để triển khai đồng bộ, hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, góp phần rút ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp, giảm bớt các thủ tục hành chính về kiểm dịch y tế, Trung tâm KDYT đã thực hiện thu giá dịch vụ kiểm dịch y tế 100% không dùng tiền mặt, 100% hóa đơn được lập và lưu trữ bằng hình thức điện tử.
Bên cạnh đó, triển khai sử dụng phần mềm nghiệp vụ kiểm dịch y tế mới trong công tác khai báo, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế và thực hiện các thủ tục thuê, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời, để tổ chức quản lý, lưu trữ giấy chứng nhận kiểm dịch y tế bằng phương thức điện tử, đơn vị đã phối hợp với VNPT và BIDV xây dựng và áp dụng thử nghiệm mã QR động khi phát hành hóa đơn điện tử, phục vụ đối soát thanh toán, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và tăng cường kiểm soát chặt chẽ, chính xác công tác thu giá dịch vụ.
Với sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu, Trung tâm KDYT quốc tế tỉnh Lạng Sơn đã từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng đội ngũ kiểm dịch viên y tế có năng lực chuyên môn vững vàng.
Các lớp tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho viên chức, người lao động được tổ chức theo kế hoạch đề ra, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm.
Nhiều năm qua, đơn vị đã kiểm soát tốt nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tác nhân gây bệnh nguy hiểm truyền nhiễm qua biên giới thông qua hệ thống camera giám sát thân nhiệt từ xa, bảo đảm 100% đối tượng thuộc diện KDYT qua biên giới được kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt theo quy định.
Bên cạnh đó, KDYT và các lực lượng liên ngành tăng cường tham mưu, phối hợp và mở rộng hợp tác kiểm dịch y tế biên giới giữa các địa phương và cơ quan chức năng hai nước, bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng và không để tình trạng ùn ứ phương tiện và hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.
Đồng thời, thực hiện hiệu quả các nội dung được phân công trong kế hoạch triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, cửa khẩu số gắn với cải cách hành chính, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm dịch y tế biên giới.
Từ những kết quả thực tiễn, KDYT đã chuẩn hóa và hoàn thiện các quy trình chuyên môn kiểm dịch y tế phù hợp với mô hình cửa khẩu số, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của Điều lệ Y tế quốc tế (IHR).
Việc tối ưu hóa các quy trình chuyên môn này không chỉ nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh mà còn tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy chuyển đổi số, thủ tục xuất nhập khẩu được nhanh gọn, mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng toàn diện yêu cầu hội nhập quốc tế.
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