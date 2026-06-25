Lần đầu tiên Meta xử lý nội dung vi phạm trên Threads theo yêu cầu của Việt Nam

(VTC News) -

Tăng cường xử lý vi phạm trên các nền tảng xuyên biên giới

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Meta đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Việt Nam trong việc xử lý nội dung vi phạm trên nền tảng Threads. Đây là một trong những kết quả nổi bật của công tác quản lý, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng trong 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT), tỷ lệ đáp ứng yêu cầu chặn, gỡ nội dung vi phạm trên các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube và TikTok tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt trên 94%.

Riêng Meta (Facebook, Instagram, Messenger và Threads) đã chặn, gỡ 63 tài khoản, trang và hội nhóm vi phạm cùng 2.147 nội dung vi phạm. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên nền tảng Threads thực hiện xử lý nội dung vi phạm theo đề nghị của cơ quan quản lý Việt Nam.

Nhiều nội dung vi phạm bị chặn, gỡ trên mạng xã hội. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Đối với TikTok, trong 6 tháng đầu năm 2026 đã chặn, gỡ 440 tài khoản, 10 tệp âm thanh liên quan tới khoảng 115.000 video và 275 nội dung vi phạm. Thời gian xử lý được rút ngắn xuống còn từ 3 đến 12 giờ.

Trong khi đó, YouTube đã chặn, gỡ 18 kênh vi phạm với gần 13.000 video, tương đương khoảng 165 triệu lượt xem, đồng thời xử lý 545 nội dung vi phạm, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong bối cảnh các hành vi vi phạm trên không gian mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để tạo lập và phát tán tin giả, Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò đầu mối tiếp nhận và xác minh thông tin.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tiếp nhận 1.287 phản ánh, trong đó có 850 phản ánh về tin xấu độc, 145 phản ánh về tin giả và tin sai sự thật, 58 phản ánh liên quan đến lừa đảo tài chính trên mạng, 28 phản ánh về cờ bạc trực tuyến và game không phép.

Cùng với công tác xử lý vi phạm, lực lượng truyền thông xã hội, các mạng lưới MCN, doanh nghiệp quảng cáo, nền tảng số và nhà sáng tạo nội dung tiếp tục tham gia lan tỏa thông tin tích cực, góp phần định hướng dư luận xã hội, quảng bá hình ảnh đất nước và truyền tải các thông tin chính thống tới cộng đồng.

Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái nội dung số và các ngành công nghiệp số

Song song với công tác quản lý Nhà nước, 6 tháng đầu năm 2026 cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp nội dung số.

Một trong những điểm nhấn là việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử về văn hóa trên môi trường số, góp phần định hướng hành vi ứng xử văn minh, lành mạnh của các tổ chức, cá nhân khi tham gia không gian mạng. Chương trình “Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng” tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể tham gia hệ sinh thái nội dung số.

Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2026. (Ảnh: Bộ VHTTDL)

Trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, việc triển khai các quy định mới của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn đã góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo trên mạng. Cơ quan quản lý đã xử lý các vi phạm quảng cáo với tổng số tiền xử phạt 105 triệu đồng, đồng thời phối hợp ngăn chặn 494 tên miền vi phạm.

Cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung số, quảng cáo trực tuyến Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện, góp phần hình thành môi trường hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp hơn cho cộng đồng sáng tạo nội dung số.

Đối với lĩnh vực trò chơi điện tử trên mạng, nhiều chủ trương, chính sách mới đang mở ra cơ hội phát triển cho ngành game Việt Nam theo hướng trở thành một ngành công nghiệp văn hóa gắn với quảng bá hình ảnh quốc gia.

Vietnam GameVerse 2026. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026 được tổ chức tại TP.HCM với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện thu hút hơn 35.000 lượt khách trực tiếp, quy tụ hơn 100 doanh nghiệp với gần 200 gian hàng, đạt hơn 53 triệu lượt xem trực tuyến và có sự tham gia của hơn 200 chuyên gia, KOLs, tuyển thủ thể thao điện tử trong và ngoài nước.

Song song với việc thúc đẩy phát triển ngành, công tác chấn chỉnh, xử lý vi phạm cũng được thực hiện quyết liệt. Trong 6 tháng đầu năm, Cục PTTH&TTĐT đã phối hợp với Google, Apple và Liên minh Game Việt Nam rà quét, ngăn chặn 690 trò chơi vi phạm trên các kho ứng dụng, đạt tỷ lệ xử lý 99%; phối hợp với Bộ Công an ngăn chặn truy cập đối với 245 website liên quan đến quảng cáo, cung cấp trò chơi không phép, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan quản lý cũng xử phạt 3 doanh nghiệp vi phạm với tổng số tiền 235 triệu đồng và áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép G1 trong thời hạn 45 ngày.