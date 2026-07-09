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Xuất bản ngày 09/07/2026 01:15 PM
Xuất bản ngày 09/07/2026 01:15 PM

KTS Nguyễn Xuân Thắng: Cơ hội tìm thấy liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất có nhiều hy vọng

(VTC News) -

Hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất đang mở ra hy vọng lớn nhờ sự đóng góp tư liệu bền bỉ suốt gần hai thập kỷ của KTS Nguyễn Xuân Thắng.

QUỲNH TRANG
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