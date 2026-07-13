Tích điểm lên đến 10% cùng thẻ tín dụng LPBank

(VTC News) -

Cuộc cạnh tranh mới trên thị trường thẻ tín dụng

Tỷ lệ thâm nhập thẻ tín dụng tại Việt Nam vẫn còn thấp so với tiềm năng, khiến cuộc đua mở rộng thị phần giữa các ngân hàng tiếp tục diễn ra sôi động. Trong bối cảnh đó, cạnh tranh trên thị trường cũng đang chuyển từ các chương trình ưu đãi ngắn hạn sang khả năng cá nhân hóa trải nghiệm và gia tăng giá trị trên từng giao dịch sử dụng của thẻ tín dụng.

Nếu như trước đây, hạn mức tín dụng, thời gian miễn lãi hay các chương trình ưu đãi là những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các sản phẩm thẻ, thì nay những lợi thế này dần trở thành tiêu chuẩn chung của thị trường.

Khi thanh toán số ngày càng phổ biến và hành vi tiêu dùng liên tục thay đổi, trải nghiệm sử dụng, sự thuận tiện, dịch vụ đi kèm các ưu đãi mới là yếu tố cạnh tranh thu hút khách hàng quan trọng nhất.

Điều khách hàng tìm kiếm ngày nay không chỉ là một phương thức thanh toán thuận tiện hay một “hạn mức vay chi tiêu trước trả sau”, mà còn là những giá trị gia tăng phù hợp với nhu cầu và thói quen chi tiêu của mình.

Người thường xuyên mua sắm trực tuyến kỳ vọng những quyền lợi khác với nhóm khách hàng có tần suất du lịch cao. Một gia đình trẻ sẽ quan tâm nhiều hơn đến các khoản chi tiêu tại siêu thị, ăn uống, trong khi nhóm khách hàng có thu nhập cao lại mong muốn tối ưu giá trị từ các giao dịch giải trí, mua sắm hàng hóa xa xỉ hoặc chi tiêu quốc tế.

Sự thay đổi này đang thúc đẩy các ngân hàng chuyển từ tư duy phát triển sản phẩm đại trà sang tư duy phân khúc khách hàng. Thẻ tín dụng không còn được nhìn nhận đơn thuần là phương tiện thanh toán mà dần trở thành một công cụ tài chính gắn với phong cách sống và hành vi tiêu dùng của từng cá nhân.

Thiết kế sản phẩm dựa trên sự thấu hiểu khách hàng

Tiếp nối 2 dòng thẻ LPBank Visa Signature và LPBank JCB Ultimate đã tạo được dấu ấn trên thị trường, LPBank vừa nâng cấp đồng thời bốn dòng thẻ tín dụng quốc tế gồm LPBank Visa Platinum, LPBank Visa Standard, LPBank JCB Platinum và LPBank JCB Standard.

Việc nâng cấp 4 dòng sản phẩm này không nằm ở việc bổ sung thêm ưu đãi, mà ở cách ngân hàng tái cấu trúc danh mục thẻ theo từng phân khúc khách hàng. Thay vì áp dụng cùng một cơ chế quyền lợi cho mọi khách hàng, mỗi dòng thẻ được định vị cho một nhóm hành vi tiêu dùng riêng biệt.

Với nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao, thường xuyên mua sắm, giải trí, đi lại hoặc phát sinh giao dịch tại nước ngoài, thẻ LPBank Visa Platinum được thiết kế với cơ chế tích điểm theo tổng doanh số chi tiêu. Chủ thẻ có thể nhận mức tích điểm lên tới 10% khi tổng chi tiêu trong kỳ sao kê đạt từ 10 triệu đồng trở lên và 5% đối với mức chi tiêu dưới ngưỡng này.

Trong khi đó, thẻ LPBank Visa Standard tập trung vào nhóm khách hàng yêu thích mua sắm trực tuyến. Trong bối cảnh thương mại điện tử trở thành một phần trong đời sống thường nhật, các giao dịch online trong nước được áp dụng mức tích điểm 5%, giúp khách hàng gia tăng giá trị từ chính những khoản chi tiêu quen thuộc.

LPBank nâng cấp đồng thời bốn dòng thẻ tín dụng quốc tế gồm LPBank Visa Platinum, LPBank Visa Standard, LPBank JCB Platinum và LPBank JCB Standard.

Ở phân khúc tiêu dùng hàng ngày, thẻ LPBank JCB Platinum hướng tới các nhu cầu thiết yếu như siêu thị và ăn uống – hai nhóm chi tiêu chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách của nhiều gia đình. Chủ thẻ được tích lũy 6% giá trị giao dịch tại siêu thị và 8% cho các giao dịch ăn uống.

Được xây dựng theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, thẻ LPBank JCB Standard lại phù hợp với những khách hàng mới sử dụng thẻ tín dụng hoặc mong muốn tối ưu chi phí. Bên cạnh cơ chế tích điểm cho mọi giao dịch hợp lệ, khách hàng còn được miễn phí thường niên năm đầu và tiếp tục được miễn phí năm tiếp theo khi đáp ứng điều kiện doanh số chi tiêu.

Việc nâng cấp 4 dòng thẻ tín dụng giúp LPBank tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm theo từng phân khúc, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng từ phổ thông đến cao cấp, đồng thời mang đến các giải pháp thanh toán và tích lũy giá trị phù hợp với nhu cầu chi tiêu ngày càng đa dạng.

Xây dựng hệ sinh thái thẻ lấy khách hàng làm trọng tâm

Bên cạnh việc thiết kế quyền lợi theo từng hành vi chi tiêu, LPBank cũng kết nối các sản phẩm thẻ với hệ sinh thái dịch vụ số nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch hơn cho khách hàng.

Điểm thưởng từ giao dịch thẻ được tích lũy và quản lý thông qua chương trình khách hàng thân thiết LP-Point trên ứng dụng LPBank Plus, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và sử dụng các quyền lợi trong quá trình trải nghiệm dịch vụ.

Ông Đặng Công Hoàn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ LPBank cũng là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thẻ thanh toán chia sẻ: “Lấy khách hàng làm trọng tâm, LPBank không ngừng hoàn thiện tính năng sản phẩm theo hướng cá nhân hóa và gia tăng trải nghiệm. Mỗi dòng thẻ được thiết kế cho một nhóm nhu cầu chi tiêu riêng, giúp khách hàng nhận được nhiều giá trị hơn từ chính những giao dịch hằng ngày”.

LPBank triển khai chương trình “Chi tiêu thả ga – X3 điểm thưởng cùng thẻ tín dụng LPBank”.

Trong bối cảnh thị trường thẻ tín dụng ngày càng cạnh tranh, việc phát triển sản phẩm theo nhu cầu thực tế của khách hàng và xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm đồng bộ được xem là nền tảng để LPBank tiếp tục mở rộng tệp khách hàng, đồng thời gia tăng mức độ gắn kết và sử dụng dịch vụ trong dài hạn.