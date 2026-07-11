Larue cùng TP Đà Nẵng lan tỏa giá trị văn hóa, ẩm thực và du lịch địa phương

(VTC News) -

Lễ công bố sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao UBND thành phố Đà Nẵng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông, lãnh đạo HEINEKEN Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp.

HEINEKEN Việt Nam, Bia Larue là nhà đồng hành chiến lược của Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026.

Là thương hiệu thuộc công ty HEINEKEN Việt Nam, Larue - một hương vị di sản đã và đang gắn liền với đời sống và văn hóa tinh thần của người dân Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung. Tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, Larue sẽ mang đến khu trải nghiệm Larue - một trong những điểm hẹn tôn vinh văn hóa ẩm thực địa phương.

Tại đây, du khách có thể thưởng thức hương vị bia Larue đậm đà, sảng khoái bên cạnh các món ăn đặc sản xứ Quảng, cảm nhận những khoảnh khắc kết nối gần gũi, đời thường nhưng đậm tình miền Trung.

Qua đó, Larue mong muốn đem lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho người dân, nơi Larue tự hào là hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, trở thành cầu nối giữa văn hóa, ẩm thực và những khoảnh khắc gắn kết cộng đồng.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.