Hà Trần tiết lộ lý do nhiều năm không dám hát 'Mẹ tôi' của Trần Tiến

(VTC News) -

Đêm nhạc Trần Tiến do Tom Chat tổ chức đưa khán giả trở lại với những sáng tác nổi tiếng của người nhạc sĩ tài hoa. Chương trình quy tụ ba giọng ca quen thuộc là Hà Trần, Phạm Anh Khoa và Ngọc Anh, cùng sự đồng hành của nhạc sĩ Thanh Phương và Tom Chat Band.

Xuyên suốt chương trình, hàng loạt ca khúc nổi tiếng của Trần Tiến được tái hiện trong không gian âm nhạc được đầu tư về âm thanh, ánh sáng và dàn dựng. Những bài hát gắn với nhiều thế hệ khán giả, kể về tuổi trẻ, tình yêu, những chuyến đi và khát vọng sống được ba ca sĩ thể hiện theo ba màu sắc riêng.

Ca sĩ Hà Trần.

Nếu Hà Trần chinh phục người nghe bằng chất giọng giàu tự sự, đầy chiều sâu thì Phạm Anh Khoa mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, phóng khoáng. Trong khi đó, Ngọc Anh lựa chọn lối thể hiện nhẹ nhàng, tinh tế, vẫn giữ được tinh thần du ca đặc trưng trong âm nhạc Trần Tiến.

Điểm nhấn của đêm diễn là phần trình bày ca khúc Mẹ tôi của Hà Trần. Nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả xúc động khi lần đầu chia sẻ câu chuyện phía sau bài hát này. Theo Hà Trần, có thời gian cô không thể hát trọn vẹn Mẹ tôi vì quá nhiều cảm xúc.

“Cho tới khi mà vào năm 2012, khi được mời diễn trong dịp 8/3, tôi mới đưa bài hát này lên sân khấu. Năm đó, tôi vừa sinh con gái và lần đầu tiên được trải nghiệm trọn vẹn hành trình của một người phụ nữ. Đó là lần đầu tiên tôi hát trọn vẹn được bài Mẹ tôi mà không bị sự xúc động cá nhân lấn át. Tôi làm con gái của một người phụ nữ và sau đó được làm mẹ của một cô bé. Với tôi, làm mẹ là một điều rất thiêng liêng”, Hà Trần chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết hình ảnh người mẹ luôn là điều thiêng liêng đối với mỗi con người và mong khán giả dành ít phút lắng lại, nghĩ về mẹ khi giai điệu của ca khúc vang lên.

Ở một màu sắc khác, ca sĩ Ngọc Anh cho biết việc lần đầu thể hiện các sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến là thử thách không nhỏ bởi đây là dòng nhạc giàu chất đời và mang tinh thần tự do rất riêng.

Ca sĩ Ngọc Anh.

“Âm nhạc của chú rất đời, mang tinh thần du ca. Tôi lựa chọn cách tiếp cận chân thành nhất, kể câu chuyện của mình bằng chính những trải nghiệm và vốn sống của bản thân. Khi âm nhạc vốn đã chân thành thì người nghệ sĩ cũng cần thành thật với cảm xúc của mình để đến gần khán giả”, Ngọc Anh chia sẻ.

Theo Ngọc Anh, trong bối cảnh công nghệ và âm nhạc do AI tạo ra ngày càng phát triển, những buổi biểu diễn trực tiếp càng trở nên ý nghĩa vì mang lại sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết ngoài phần biểu diễn, chương trình hướng tới việc xây dựng trải nghiệm tổng thể cho khán giả thông qua hệ thống âm thanh, ánh sáng và cách bố trí không gian nhằm tăng sự kết nối giữa nghệ sĩ với người xem. Theo đơn vị này, xu hướng thưởng thức âm nhạc hiện nay cho thấy khán giả không chỉ quan tâm đến tên tuổi nghệ sĩ mà còn chú trọng chất lượng trải nghiệm của cả một đêm diễn.

Sau đêm nhạc Trần Tiến, Tom Chat dự kiến tiếp tục tổ chức chuỗi chương trình tại The One với nhiều nghệ sĩ tham gia. Ngày 14/8 sẽ diễn ra đêm nhạc “Để nhớ một thời” với sự góp mặt của Quang Dũng, Nguyên Hà, Cẩm Vân và Khắc Triệu; ngày 23/8 là chương trình của Vương Bình, Bùi Trường Linh, Sơn K; còn ngày 28/8 sẽ là đêm diễn của Chu Thúy Quỳnh và Vicky Nhung.