Cận cảnh biệt thự, khu nhà đất 'vàng' bỏ hoang, lãng phí ở Ðà Lạt

Biệt thự số 01 Đống Đa (phường Xuân Hương - Đà Lạt), diện tích hơn 1.638 m² được tỉnh Lâm Đồng (cũ) giao cho Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng quản lý từ năm 2005. Ðến năm 2019, biệt thự này được bàn giao cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam thuê. Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh, việc Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Ðồng cho doanh nghiệp thuê khi không có hợp đồng cho thuê là không bảo đảm quy định về cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước. Ðến năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam bàn giao biệt thự này lại cho Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Ðồng quản lý. Hiện nay, biệt thự này đang xuống cấp và để trống, chưa đưa vào sử dụng lại.