Không lo thiết kế, không sợ đội vốn, nhận nhà vào ở ngay tại Vịnh Bình Minh 1

(VTC News) -

Đau đầu vì thiết kế, mệt mỏi vì “chi phí ẩn” khi hoàn thiện nhà thô

Sau khi hoàn thành căn nhà 5 tầng tại Quảng Ninh, anh Thành Nam thừa nhận giai đoạn hoàn thiện còn áp lực hơn cả quyết định mua nhà.

“Gần một năm trời, tôi phải theo sát công trình gần như mỗi ngày. Từ lựa chọn vật liệu, làm việc với đơn vị thiết kế, giám sát thi công cho tới xử lý các phát sinh về tiến độ, kỹ thuật. Khi hoàn thiện xong thì chi phí thực tế đã vượt xa dự toán ban đầu”, anh Nam chia sẻ.

Đây cũng là thực tế phổ biến trên thị trường hiện nay. Nhiều khách hàng dành phần lớn sự quan tâm cho giá mua bất động sản nhưng lại đánh giá thấp khoản chi phí phát sinh sau khi nhận bàn giao.

Đặc biệt, trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng liên tục biến động, bài toán hoàn thiện nhà càng trở nên khó lường. Giá thép, đá xây dựng, cát và nhiều loại vật liệu nội thất đều ghi nhận xu hướng tăng, phổ biến ở mức 10-15%. Riêng một số dòng gỗ hoàn thiện cao cấp đã tăng gấp đôi so với năm trước.

Chưa kể, chủ nhà còn phải đối mặt với hàng loạt khoản chi khác như thiết kế, giám sát, thi công, sửa chữa phát sinh và mua sắm nội thất. Với các sản phẩm nhà phố hoặc biệt thự, tổng chi phí hoàn thiện có thể lên tới hàng tỷ đồng.

“Tôi nhận ra rằng sau khi cộng tất cả các khoản chi phí và thời gian bỏ ra, lựa chọn một căn nhà hoàn thiện sẵn thực sự hiệu quả hơn rất nhiều. Nhận nhà là có thể sử dụng hoặc chuyển đến ở ngay”, anh Minh Quân (Hà Nội), cư dân tương lai của Vịnh Bình Minh 1, Vinhomes Global Gate Hạ Long, tính toán.

Nhà hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 giúp khách hàng tối ưu thời gian và chi phí.

Mua một ngôi nhà hoàn chỉnh, thay vì mua thêm những nỗi lo

Xu hướng lựa chọn nhà hoàn thiện đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là nhóm khách hàng thành đạt, doanh nhân hoặc các gia đình trẻ có quỹ thời gian hạn chế.

Tại Vịnh Bình Minh 1, khách hàng được bàn giao những căn nhà hoàn thiện đồng bộ, giúp loại bỏ gần như toàn bộ những công đoạn phức tạp sau khi nhận nhà.

“Giá trị lớn nhất của sản phẩm hoàn thiện không đơn thuần là nội thất. Đó là sự an tâm. Tôi không phải lo tìm đơn vị thiết kế, không phải giám sát công trình, không phải đối mặt với rủi ro phát sinh chi phí hay chậm tiến độ. Mọi thứ đã sẵn sàng để tận hưởng”, anh Minh Quân nhận định.

Các căn hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 là sự kết hợp tinh tế giữa công năng và thẩm mỹ.

Theo ông Hoàng Tuấn Tài, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Vision Realty, lợi thế của các sản phẩm hoàn thiện đến từ việc được phát triển theo tiêu chuẩn đồng bộ ngay từ đầu.

Với quỹ căn hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1, chủ đầu tư trang bị sẵn hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống điện, cấp thoát nước, điều hòa, thông gió, và nội thất cho tầng 1, 2 và 3.

Mặt sàn tầng 1 được lát gạch cao cấp để tôn lên vẻ sang trọng khi tiếp khách. Trong khi đó, các tầng trên được lát sàn gỗ, mang đến cảm giác êm ái, ấm áp cho khu vực phòng ngủ.

Mức độ hoàn thiện còn được bảo chứng bởi danh mục trang thiết bị đến từ những thương hiệu toàn cầu. Phòng tắm ghi dấu với sản phẩm của TOTO (hoặc tương đương). Căn bếp quy tụ những tên tuổi “quốc dân” đến từ châu Âu, như Gorenje hay Rosieres... (hoặc tương đương).

“Tôi đánh giá cao chất lượng bàn giao của các dự án Vinhomes. Từ hệ thống điều hòa, thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh đến vật liệu hoàn thiện đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Điều đó giúp khách hàng không phải đầu tư thêm một khoản chi phí lớn sau khi nhận bàn giao”, ông Tài cho biết.

Không chỉ giải quyết bài toán chi phí, sản phẩm hoàn thiện còn giúp khách hàng rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. Chủ sở hữu có thể nhanh chóng chuyển đến sinh sống, tận hưởng cuộc sống hoặc khai thác giá trị tài sản ngay khi nhận bàn giao.

Bên cạnh lợi thế về sản phẩm, chủ đầu tư còn đưa ra các chính sách tài chính giúp giảm đáng kể áp lực dòng tiền cho khách hàng.

Theo đó, người mua được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng đối với khoản vay lên tới 70% giá trị căn nhà. Sau thời gian hỗ trợ, mức lãi suất tiếp tục được cam kết trần 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo, giúp khách hàng chủ động kế hoạch tài chính trước những biến động của thị trường.

Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí quản lý trong 36 tháng, nhận quà tặng chăm sóc sức khỏe Vinmec trị giá 100 triệu đồng/voucher cùng đặc quyền thành viên VinClub với hệ thống ưu đãi trong toàn bộ hệ sinh thái Vingroup.

Những chính sách này vừa giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, vừa gia tăng giá trị sở hữu trong dài hạn.

Tại sự kiện ra mắt sa bàn dự án, nhiều khách hàng quan tâm đến căn hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1.

Trong nhịp sống ngày càng gấp gáp, sự xa xỉ lớn nhất không còn là những món đồ đắt tiền mà chính là thời gian dành cho bản thân và gia đình. Đó cũng là giá trị cốt lõi mà những căn nhà hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 mang lại.

Với kế hoạch bàn giao dự kiến vào Quý III/2027, quỹ căn hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 đang mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu một tổ ấm hoàn chỉnh ngay bên vịnh di sản, nơi mọi tiện nghi đã sẵn sàng để cuộc sống bắt đầu ngay từ ngày đầu nhận nhà.