Khởi tố 2 cán bộ ở Hà Nội nhận hối lộ 'làm nhanh' giấy xác nhận mua nhà ở xã hội

(VTC News) -

Chiều 2/7, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Cục phó Cục An ninh kinh tế (A04) thông tin về tiến độ điều tra vụ án lợi dụng triển khai chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội (NOXH) để phạm tội.

Theo Đại tá Hùng, lợi dụng nguồn cung nhà ở xã hội có hạn, giá trị nhà gia tăng nhanh, thời gian qua nhiều đường dây tư vấn nhà ở xã hội trái phép xuất hiện, nhận làm hồ sơ, hứa hẹn có suất ngoại giao, suất nội bộ, đặt chỗ chắc chắn… để hưởng lợi bất chính.

Nhận diện loại hình tội phạm này, A04 triệt phá thành công, bắt giữ những kẻ cầm đầu và thu hồi tài sản.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng thông tin tại cuộc họp báo.

Với nhóm phạm tội lừa đảo, A04 xác định Lê Trung Tiến (ở Thanh Hóa), Tổng giám đốc Công ty Star Home, là kẻ cầm đầu. Nhóm của Tiến tư vấn, hứa hẹn có suất ngoại giao, chiếm đoạt 40 tỷ đồng của những người muốn mua nhà ở xã hội.

Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, có hàng chục người thuộc diện giúp sức phạm tội, số tiền bị chiếm đoạt sẽ cao hơn sau khi vụ án được làm rõ.

Ngoài ra, A04 điều tra mở rộng về các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để làm nhanh các giấy tờ mua bán nhà ở xã hội. Kết quả điều tra xác định, nhóm người trên thường gợi ý, lôi kéo người dân có nhu cầu làm nhanh giấy tờ theo biểu mẫu số 02 (giấy xác nhận) với giá từ 5 – 30 triệu/giấy. Để làm được, chúng móc nối, thỏa thuận với cán bộ trong cơ quan nhà nước.

Theo A04, từ tháng 10/2025 đến đầu năm 2026, Lê Trung Tiến thỏa thuận với các môi giới tự do để nhận làm nhanh hơn 100 trường hợp và móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Biên.

Đến nay, công an khởi tố 2 cán bộ về hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, 11 người khác bị khởi tố về các hành vi lừa đảo, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và cố ý làm lộ bí mật.

Đại diện A04 cho rằng, nhiều hành vi liên quan đến việc mua bán nhà ở xã hội đã “tạo thành luật ngầm”, có sự câu kết giữa doanh nghiệp, người bên ngoài và cán bộ công chức nhà nước.

Tội phạm liên quan nhà ở xã hội phát sinh là do sự khó khăn về tính công khai, minh bạch, nhiều người phải thông qua cò mồi, mất tiền cho môi giới trái phép bên ngoài. Việc xác minh điều kiện mua nhà còn lỏng lẻo, tạo kẽ hở cho việc làm hồ sơ, chèn hồ sơ, dễ phát sinh tiêu cực.

Ngoài ra, giá nhà ở xã hội với nhà thương mại có sự chênh lệch lớn nên nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra “chạy” hồ sơ. Việc mua nhà đầu cơ vẫn còn phổ biến, nhiều người không có nhu cầu nhưng vẫn mua hoặc nhờ người khác đứng tên mua để hưởng lợi.