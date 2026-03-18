Khởi tố vụ án lừa mua nhà ở xã hội ở Hà Nội, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Ngày 18/3, Bộ Công an cho biết Cục An ninh kinh tế khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội, với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 40 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Bộ Công an, việc phát hiện vụ án nằm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội.

Cục An ninh kinh tế đã rà soát tổng thể, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các hành vi trục lợi chính sách.

Các đối đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của người dân. (Ảnh minh hoạ)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của người dân.

Sau khi khởi tố vụ án, ngày 18/3, vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng nhận định, tình trạng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi đang gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

Lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời truy thu tài sản bị chiếm đoạt.