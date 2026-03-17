Khởi tố 5 đối tượng 'phù phép' hồ sơ mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” nhằm trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Các bị can gồm: Trần Quang Bảo (SN 1987), Bùi Minh Yến (SN 1989), Dương Thị Quyên (SN 1989), Nguyễn Thị Diệu Thảo (SN 1989) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1993).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trong đó, Nguyễn Thị Nhung là Giám đốc Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh, các đối tượng còn lại hoạt động môi giới bất động sản.

Theo cơ quan điều tra, dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Yên Trung và xã Tam Đa.

Quá trình nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu làm giả hồ sơ để hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình môi giới bán căn hộ, khi gặp khách hàng không đủ điều kiện, các đối tượng gợi ý “làm hồ sơ” với giá từ 4–7 triệu đồng/bộ.

Sau khi nhận tiền, nhóm này tự soạn thảo, lập khống nhiều giấy tờ như xác nhận đối tượng, xác nhận thu nhập, bảng lương… nhằm giúp khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định.

Cơ quan chức năng đánh giá, hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm méo mó chính sách an sinh, ảnh hưởng đến những người thực sự có nhu cầu.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý.