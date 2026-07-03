Khoảnh khắc Ronaldo 41 tuổi lần đầu tiên phá 'lời nguyền' 20 năm ở World Cup

(VTC News) -

Ngày 3/7 (giờ Việt Nam) đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, đạt được hầu hết các danh hiệu và chinh phục vô số kỷ lục, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn được ăn mừng cột mốc lần đầu tiên trong sự nghiệp. Sau 20 năm kể từ ngày ra mắt đấu trường World Cup, cuối cùng CR7 cũng có bàn thắng ở vòng knock-out.

Khoảnh khắc đặc biệt của Ronaldo xảy ra ở phút 68 của trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia (thuộc vòng 1/16 World Cup 2026). Đội trưởng Bồ Đào Nha thực hiện thành công cú đá phạt đền để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Trước đó, trọng tài tham khảo VAR và xem lại băng hình để xác định hậu vệ Renato Veiga (Bồ Đào Nha) bị cầu thủ Croatia kéo ngã trong vòng cấm ở tình huống phạt góc.

Cú sút vào chính giữa khung thành từ chấm đá phạt 11 mét cũng giúp Cristiano Ronaldo lập kỷ lục. Anh là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng loại trực tiếp của World Cup (41 tuổi 147 ngày). Siêu sao của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân ở vòng knock out World Cup từ trước đến nay.

Cristiano Ronaldo ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trong trận gặp Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Siêu sao người Bồ Đào Nha thực hiện thành công cú đá phạt đền ở phút 68. (Ảnh: Reuters)

Chuyên gia bắt phạt đền Dominik Livakovic bị Ronaldo đánh lạc hướng trong tình huống đối mặt. (Ảnh: Reuters)

Sau 20 năm kể từ lần đầu tiên ra sân ở World Cup, Cristiano Ronaldo bây giờ mới ghi bàn ở vòng knock out. (Ảnh: Reuters)

Ronaldo cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân và ghi bàn ở vòng knock out của World Cup (41 tuổi 147 ngày). (Ảnh: Reuters)

Ronaldo lẽ ra đã phá được “lời nguyền” 20 năm sớm hơn vài phút. (Ảnh: Reuters)