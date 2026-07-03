(VTC News) -

Bồ Đào Nha 1 1 Croatia Ronaldo 68‘ 53’ Perisic

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia bắt đầu lúc 6h ngày 3/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bồ Đào Nha vs Croatia mới nhất tại đây.

Bồ Đào Nha áp đảo trong hiệp 1. (Ảnh: AP)

Bồ Đào Nha áp đảo phần lớn hiệp một nhưng chưa thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez kiểm soát bóng 69%, tung ra tới 9 pha dứt điểm và có 4 cơ hội nguy hiểm, hoàn toàn vượt trội đối thủ. Tuy nhiên, tính hiệu quả trong các pha uy hiếp của Bồ Đào Nha không cao. Họ chỉ có một lần dứt điểm trúng đích ở đầu trận.

Croatia cầm bóng ít (31%) và không có cú sút trúng đích nào. Luka Modric và đồng đội chủ yếu phòng ngự thấp, chờ cơ hội phản công hoặc bóng chết. Dù vậy, khả năng kiểm soát quá tốt của Bồ Đào Nha khiến Croatia không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào từ những pha đáp trả ít ỏi. Trong thế trận một chiều với ưu thế nghiêng về Bồ Đào Nha, hiệp một vẫn không có bàn thắng.

Đội hình Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha: Diogo Costa (1), Ruben Dias (3), Cristiano Ronaldo (7), Bruno Fernandes (8), Renato Veiga (13), Joao Neves (15), Rafael Leao (17), Pedro Neto (18), Joao Cancelo (20), Vitinha (23), Nuno Mendes (25).

Croatia: Dominik Livakovic (1), Josip Stanisic (2), Marin Pongracic (3), Josip Sutalo (6), Mateo Kovacic (8), Luka Modric (10), Ante Budimir (11), Nikola Vlasic (13), Ivan Perisic (14), Martin Baturina (16), Petar Sucic (17).

Thông tin Bồ Đào Nha và Croatia trước trận đấu

Bồ Đào Nha gặp Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại BMO Field, Toronto, Canada. Đây là cặp đấu giữa hai đội nhì bảng. Bồ Đào Nha xếp sau Colombia ở bảng K, còn Croatia đứng sau Anh tại bảng L. Đội thắng cặp Bồ Đào Nha vs Croatia gặp đội thắng cặp Tây Ban Nha vs Áo ở vòng 1/8.

Ronaldo đi tìm bàn thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp của World Cup. (Ảnh: AP)

Hệ thống dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Bồ Đào Nha có 56,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Croatia là 19,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 24,3%.

Bồ Đào Nha có 5 điểm ở vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez hòa CHDC Congo 1-1, thắng Uzbekistan 5-0 và hòa Colombia 0-0. Croatia giành 6 điểm tại bảng L. Đội bóng của huấn luyện viên Zlatko Dalic thua Anh 2-4, sau đó thắng Panama 1-0 và Ghana 2-1 để vào vòng loại trực tiếp.

Đây là lần đầu Bồ Đào Nha và Croatia gặp nhau tại World Cup. Tính trên mọi đấu trường, Bồ Đào Nha thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 10 lần đối đầu Croatia.