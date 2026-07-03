Chị gái tiết lộ Ronaldo sắp chia tay tuyển Bồ Đào Nha

(VTC News) -

Katia Aveiro, chị gái của Cristiano Ronaldo, tin rằng ngày chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của em trai không còn xa. Phát biểu với báo giới tại Toronto, ngay trước trận Bồ Đào Nha gặp Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026, cô xác nhận đây là giải đấu cuối của em trai trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

“Từ những thông tin tôi có được, cậu ấy có thể sẽ nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc này khi còn có thể. Không phải hôm nay cậu ấy sẽ chia tay, nhưng điều đó sẽ sớm xảy ra”, Katia Aveiro nói.

Chị gái Ronaldo tin rằng hành trình của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha đang đi đến chặng cuối: “Tôi tin đây sẽ là lời tạm biệt của cậu ấy. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc. Sẽ rất khó để tìm được một người như Cristiano nữa”.

Chị gái Cristiano Ronaldo tiết lộ anh sẽ giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Katia Aveiro cũng làm rõ rằng cô chỉ đang nhắc đến tương lai của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, chứ không phải sự nghiệp thi đấu nói chung: “Sau cột mốc 1.000 bàn thắng thì sao? Đó là chuyện khác. Tôi đang nói về đội tuyển quốc gia. Theo nguồn tin đáng tin cậy mà tôi có, tôi tin đây chính là ’điệu nhảy cuối cùng‘”.

Cô cũng tiết lộ rằng tiền đạo 41 tuổi đang có trạng thái tâm lý rất tốt trước trận đấu với Croatia: “Ronaldo đang ở trạng thái rất tốt, đầy tự tin, thậm chí còn bình tĩnh hơn chúng tôi. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và sự tự tin từ cậu ấy. Điều đó mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ. Nếu gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 thì sao? Dù đối thủ là ai, chúng ta cũng phải đối đầu. Bóng đá là như vậy và chúng ta phải sẵn sàng”.

Bên cạnh đó, Katia Aveiro cũng lên tiếng đáp trả những chỉ trích mà siêu sao người Bồ Đào Nha phải hứng chịu trong thời gian qua. “Những người thực sự yêu bóng đá đều phải trân trọng Ronaldo. Ai không thích Ronaldo thì không yêu bóng đá, và đó là điều đáng tiếc cho họ”, cô khẳng định.

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Cô đồng thời nhấn mạnh gia đình Aveiro không để những lời chỉ trích ảnh hưởng đến cuộc sống sau hành trình vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn.

“Hơn 20 năm qua, Ronaldo đã không ngừng nỗ lực. Mọi người nghĩ gia đình chúng tôi không hạnh phúc sao? Hãy nhìn gia đình chúng tôi đã có xuất phát điểm như thế nào và hiện chúng tôi đang ở đâu. Chúng tôi đã đạt được rất nhiều điều từ hoàn cảnh như thế. Sau tất cả những gì em trai tôi phải vượt qua, những hy sinh của mẹ tôi, mọi người nghĩ những lời chỉ trích có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng tôi sao? Không bao giờ”, cô nhấn mạnh.

Nếu những chia sẻ của Katia Aveiro trở thành sự thật, World Cup 2026 sẽ là lần cuối Cristiano Ronaldo khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, khép lại hành trình hơn hai thập kỷ cống hiến với vô số danh hiệu và kỷ lục ở cấp độ quốc tế. Thậm chí, nếu “Seleccao châu Âu” dừng bước trước Croatia, đó cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của huyền thoại 41 tuổi trong màu áo đội tuyển quốc gia.