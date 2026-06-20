Khoảnh khắc cổ động viên ngồi xe lăn đứng bật dậy ăn mừng tại World Cup gây sốt

(VTC News) -

Sau trận đấu giữa Colombia và Uzbekistan tại World Cup 2026 trên sân Azteca (Mexico) hôm 18/6, đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trên khán đài Colombia đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một nam và một nữ cổ động viên đang ngồi xe lăn bất ngờ đứng dậy ăn mừng khi đội nhà ghi bàn.

Đáng chú ý, người phụ nữ thậm chí còn nhảy lên nhiều lần mà không cần bất kỳ điểm tựa nào để giữ thăng bằng. Trong khi đó, những người sử dụng xe lăn xung quanh vẫn ngồi nguyên vị trí theo dõi trận đấu.

Cổ động viên đang ngồi xe lăn bất ngờ đứng dậy ăn mừng khi đội nhà ghi bàn.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng loạt bình luận. Nhiều tài khoản hài hước gọi đây là "phép màu của bóng đá". Trong khi đó, người dùng mạng xã hội khác nhận xét: "Bây giờ tôi đã hiểu vì sao ông Trump nói đây sẽ là kỳ World Cup tuyệt vời nhất".

Tuy nhiên, không ít người lên tiếng cho rằng đoạn video đang bị hiểu sai. Theo họ, việc sử dụng xe lăn không đồng nghĩa với việc người đó hoàn toàn không thể đứng dậy hoặc đi lại.

Video: Colombia đánh bại Uzbekistan với tỷ số 3-1

"Không phải mọi người ngồi xe lăn đều bị liệt. Nhiều người chỉ gặp khó khăn trong việc di chuyển đường dài hoặc phải hạn chế vận động vì lý do sức khỏe", một tài khoản bình luận.

"Có những người vẫn có thể đứng hoặc đi lại trong thời gian ngắn, nhưng việc đó khiến họ đau đớn hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe", một người khác giải thích.

Chung cuộc, Colombia đã đánh bại Uzbekistan với tỷ số 3-1, trong đó ngôi sao Luis Diaz toả sáng với 1 pha lập công cùng 1 kiến tạo. Kết quả này giúp đại diện Nam Mỹ dẫn đầu bảng K World Cup 2026. Ở lượt trận thứ hai, Colombia sẽ gặp CHDC Congo ngày 24/6, trước khi chạm trán với Bồ Đào Nha bốn ngày sau đó.