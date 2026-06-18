Kết quả Uzbekistan vs Colombia, bảng L World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Uzbekistan 0 1 Colombia 40' Munoz

Đội tuyển Colombia dẫn Uzbekistan 1-0 sau hiệp 1 trận đấu thuộc bảng K World Cup 2026. Daniel Munoz ghi bàn duy nhất trong 45 phút đầu tiên sau đường kiến tạo của Luis Diaz. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Uzbekistan đấu với Colombia mới nhất.

Trong hiệp một, Colombia chiếm ưu thế rõ rệt. Đại diện Nam Mỹ giữ bóng với tỷ lệ lên tới 72%, tung ra 7 cú sút và có 2 lần dứt điểm trúng đích. Luis Diaz và đồng đội không tạo ra sức ép dồn dập nhưng họ kiểm soát đủ tốt để chờ đối thủ lộ ra sơ hở.

Uzbekistan chỉ có một cú sút (không trúng đích) và dành phần lớn thời gian hiệp một để phòng ngự với đội hình 5-4-1. Đội bóng đến từ Trung Á chống đỡ không tồi trước các pha tấn công của đối thủ. Tuy nhiên, họ vẫn để Colombia tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm - đều có dấu ấn của Luis Diaz.

Munoz ghi bàn mở tỷ số cho Colombia. (Ảnh: Reuters)

Sau nửa giờ mờ nhạt, ngôi sao của Bayern Munich đánh dấu sự hiện diện trên sân bằng pha thoát xuống dứt điểm dội cột. Không lâu sau đó, anh xuất hiện ở vị trí xa vòng cấm để thực hiện pha kiến tạo xuất sắc dẫn đến bàn mở tỷ số của Colombia. Daniel Munoz bất ngờ xâm nhập vòng cấm như tiền đạo cắm và tung ra cú đá chạm một tung lưới Uzbekistan.

Đội hình Uzbekistan và Colombia

Uzbekistan: Utkir Yusupov (1), Abdukodir Khusanov (2), Rustam Ashurmatov (5), Akmal Mozgovoy (6), Otabek Shukurov (7), Oston Urunov (11), Sherzod Nasrullaev (13), Eldor Shomurodov (14), Abdulla Abdullaev (18), Abbosbek Fayzullaev (22), Behruzjon Karimov (24).

Colombia: Camilo Vargas (12), Daniel Munoz (2), Jhon Lucumi (3), Luis Diaz (7), James Rodriguez (10), Jhon Arias (11), Gustavo Puerta (14), Jefferson Lerma (16), Johan Mojica (17), Davinson Sanchez (23), Luis Suarez (25).