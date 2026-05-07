VOVO phát triển mô hình thương mại điện tử khác biệt tại Việt Nam

(VTC News) -

VOVO chính thức công bố ra mắt ứngdụng mua sắm trực tuyến tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển mô hìnhthương mại điện tử theo sở thích. Cụ thể, nền tảng được xây dựng theo hướng mở rộng trải nghiệm mua sắm, tăng mức độ tham gia của người dùng và bổ sung thêm lựa chọn sau giao dịch đối với một số sản phẩm đủ điều kiện.

Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, cạnh tranh giữa các nền tảng không còn chỉ nằm ở giá bán, khuyến mại hay tốc độ giao hàng. Trải nghiệm người dùng, khả năng tương tác và tính linh hoạt trong quá trình mua sắm đang trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng. Trên xu hướng đó, VOVO lựa chọn tiếp cận thị trường bằng mô hình thương mại điện tử theo sở thích.

VOVO thương mại điện tử ra mắt nền tảng tại Việt Nam.

Mở rộng trải nghiệm mua sắm thông qua cơ chế tương tác và ký gửi

Theo đại diện doanh nghiệp, VOVO được phát triển theo hướng mở rộng hành trình mua sắm vượt ra ngoài các bước giao dịch thông thường. Bên cạnh lựa chọn sản phẩm, thanh toán và giao nhận, nền tảng tích hợp thêm các cơ chế tương tác nhằm tăng sự kết nối giữa trải nghiệm sản phẩm và các lựa chọn tiếp theo sau giao dịch.

Trong giai đoạn triển khai ban đầu, VOVO tập trung xây dựng cộng đồng người dùng thông qua các chương trình trải nghiệm và cơ chế khuyến khích tham gia. Đối với một số sản phẩm đủ điều kiện, người dùng có thể có thêm lựa chọn ký gửi sau giao dịch theo chính sách áp dụng trên nền tảng. Cách tiếp cận này giúp hành trình mua sắm linh hoạt hơn, đồng thời giảm bớt áp lực trong quá trình ra quyết định tiêu dùng.

VOVO được trao danh hiệu “Thương hiệu Việt Nam ưu tiên tin dùng năm 2026”.

Hạ tầng công nghệ hỗ trợ vận hành minh bạch và linh hoạt

VOVO thương mại điện tử được phát triển trên nền tảng ứng dụng di động, kết hợp với hệ thống quản lý dữ liệu giao dịch theo thời gian thực. Hệ thống này hỗ trợ theo dõi trạng thái sản phẩm, lịch sử giao dịch và các bước tham gia của người dùng, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch trong vận hành và tạo cơ sở để triển khai các cơ chế tương tác trên nền tảng.

Cơ chế đổi mới sáng tạo này đã góp phần giúp VOVO vinh dự được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Việt Nam ưu tiên tin dùng 2026”, do Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại trao tặng.

Theo doanh nghiệp, việc ứng dụng hệ thống dữ liệu theo thời gian thực là một điều quan trọng giúp hoàn thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả vận hành. Đây cũng là cơ sở để VOVO từng bước phát triển mô hình mua sắm linh hoạt hơn trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng số ngày càng đa dạng.

Định hướng phát triển tại Việt Nam và Đông Nam Á

Sự xuất hiện của những nền tảng mới với cách tiếp cận khác biệt cho thấy thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sâu hơn về trải nghiệm, công nghệ và khả năng duy trì gắn kết với người dùng. Bên cạnh giá cả và tốc độ giao hàng, việc thiết kế những cơ chế tạo ra tương tác mới đang trở thành một hướng phát triển đáng chú ý của thị trường.

Đại diện VOVO cho biết: “Việc ra mắt nền tảng tại Việt Nam là bước khởi đầu trong quá trình phát triển VOVO theo định hướng thương mại điện tử theo sở thích. Đây cũng là thị trường đầu tiên trong lộ trình mở rộng của doanh nghiệp tại Đông Nam Á. Chúng tôi hướng tới một nền tảng nơi người dùng không chỉ mua sắm, mà còn có trải nghiệm linh hoạt hơn, mức độ tham gia cao hơn và thêm lựa chọn phù hợp sau giao dịch.”

Đội ngũ VOVO.

Trong thời gian tới, nền tảng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ, mở rộng mạng lưới đối tác trong chuỗi cung ứng và từng bước phát triển hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh ứng dụng. Mục tiêu là nâng cao chất lượng vận hành, cải thiện trải nghiệm người dùng và tiếp tục hoàn thiện mô hình thương mại điện tử theo sở thích tại thị trường Việt Nam.

Về VOVO VOVO là nền tảng thương mại điện tử phát triển theo định hướng “shopping theo sở thích”, tập trung vào việc kết hợp trải nghiệm người dùng, cơ chế tương tác và hệ thống vận hành minh bạch nhằm tạo ra hành trình mua sắm linh hoạt hơn.