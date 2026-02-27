Dân mạng cười bò với 2 chàng Tây rủ nhau vào quán cà phê 'luyện' tiếng Việt

(VTC News) -

Hai chàng Tây trò chuyện bằng tiếng Việt. (Nguồn: @giahungdaily)

Đoạn clip đang nổi trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh chàng trai Ấn Độ có tên tiếng Việt là Gia Hưng đang quay vlog trên phố thì tình cờ gặp anh Tây khác là Will (người Anh) cũng đang cầm điện thoại vừa đi vừa quay. Họ liền rủ nhau vào quán cà phê trò chuyện.

Trong quán, hai chàng Tây bập bõm chia sẻ về cuộc sống bằng tiếng Việt. Gia Hưng mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi: "Bạn có vợ chưa?". Will ngượng ngùng đáp: "Bạn ơi giúp đỡ mình" rồi hỏi: "Bạn thích Hà Nội không? Lý do là gì?". Chàng Ấn liền trả lời: "Mình thích Hà Nội vì Hà Nội đẹp. Nhưng mình cũng thích đến Hội An".

Will nối tiếp mạch chuyện: "Khi bạn đến Hội An, mình sẽ... bạn sẽ...". Không tìm được từ tiếng Việt phù hợp, anh chàng đành dùng cụm từ tiếng Anh "show around" (tham quan xung quanh). Lập tức, một người Việt Nam ở bàn bên cạnh "nhắc bài" là "cùng nhau đi tham quan".

Hai anh chàng trầm trồ khi học được từ mới và liên tục nhắc lại từ "tham quan". Sau cuộc trò chuyện về điểm du lịch, cả hai cười trừ, rồi rơi vào trầm tư vì không có thêm chủ đề mới.

Đoạn hội thoại đáng yêu này thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích, hàng chục nghìn bình luận. Dân mạng ngợi khen khả năng tiếng Việt của hai chàng trai và bình luận rằng đây là cuộc gặp do ông trời sắp đặt, là mối "lương duyên" giữa dòng đời tấp nập".

"Đúng là định mệnh sắp đặt, giữa biển người mênh mông mà hai 'chiến thần tiếng Việt' lại va vào nhau ngay trên phố như thế này"; "Hai anh đang đi dạo thì bỗng dưng bắt gặp tri kỷ của đời mình. Chắc sau này kiếm được vợ, hai anh nhập tịch, trở thành giáo viên dạy tiếng Việt Nam luôn quá".

"Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người Ấn Độ và một người Anh ngồi lại với nhau để dùng tiếng Việt làm ngôn ngữ chung. Cảm giác như đang xem một bộ phim đa vũ trụ nhưng phiên bản lồng tiếng Việt cực kỳ chân thực"; "Đang trò chuyện rôm rả về việc có vợ hay chưa mà đột nhiên chuyển sang bàn luận về vẻ đẹp của Hà Nội rồi đi vào suy tư thì đúng là nhớ từ vựng nào nói từ đó"...

Anh Khang bình luận: "Nhìn hai anh Tây nỗ lực dùng tiếng Việt để tâm sự với nhau, tôi bỗng cảm thấy hổ thẹn vì học tiếng Anh mấy năm trời vẫn chưa dám bắt chuyện với ai. Công nhận, dạo này nhiều người nước ngoại quốc học, yêu thích tiếng Việt và gắn bó với đất nước Việt Nam quá".

Cuộc hội thoại độc đáo của hai chàng Tây khiến dân mạng không khỏi liên tưởng đến mình lúc đi hẹn hò. (Ảnh chụp màn hình)

Một số cư dân mạng bình luận hài hước rằng hóa ra đây hình ảnh mình nói tiếng Anh trong mắt người nước ngoài. "Hóa ra bấy lâu nay khi tôi cố gắng bắn tiếng Anh với người bản xứ, trong mắt họ thì tôi cũng 'vô tri' như thế này đây. Tôi xin chân thành ghi nhận nỗ lực kết nối của hai anh chàng. Cuộc hội thoại này xứng đáng được đưa vào giáo trình 'Cách giữ bình tĩnh khi không hiểu đối phương nói gì' dành cho tất cả những ai đang học ngoại ngữ.", Thu Huyền dí dỏm.

Minh Quang chia sẻ: "Nhìn hình ảnh Gia Hưng và Will trò chuyện, tôi lại nhớ đến thời mới sang xứ người. Thời gian mới đi du học, tôi cũng học tiếng Trung từ trước. Kết quả, lúc trò chuyện với bạn học, cứ nói 3 câu thì 1 câu dùng Google dịch".

Mai Chi thì liên tưởng về việc đi thi ngoại ngữ: "Bước vào phòng thi Speaking với một tâm thế tự tin đầy mình, tôi đã chuẩn bị sẵn một rổ từ vựng khủng để sẵn sàng đối đầu với giám khảo bản xứ. Thế nhưng, ngay khi thầy vừa mở lời hỏi về sở thích cá nhân, toàn bộ vốn liếng tiếng Anh của tôi bỗng nhiên bay sạch sành sanh như chưa từng tồn tại. Tôi toàn nói tào lao như hai anh luôn".