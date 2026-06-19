(VTC News) -

Túi ngực “nhám đúc bám dính” hạn chế bao xơ

Trong hơn 10 năm (giai đoạn từ năm 2006 đến 2018), túi nhám Allergan sử dụng công nghệ nhám đúc Biocell đã bùng nổ mạnh mẽ và trở thành "vua" tại thị trường thẩm mỹ toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam.

Thời bấy giờ, các bác sĩ thẩm mỹ cực kỳ ưa chuộng loại túi này vì tính chất "nhám đúc bám dính" - đặt đâu nằm đó, giúp cố định túi, không bị chạy khoang hay xô lệch khi vận động mạnh, tạo form ngực rất ổn định và từng được tin là giúp hạn chế co thắt bao xơ.

Tuy nhiên, sự thật y khoa đã đảo chiều. Đến tháng 7/2019, sau nhiều nghiên cứu lâm sàng dài hạn, FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và các tổ chức y tế thế giới phát hiện ra bề mặt nhám đại thể (thô ráp) của Biocell Allergan chính là nguyên nhân hàng đầu gây kích ứng liên tục các tế bào miễn dịch quanh khoang ngực.

Sự viêm nhiễm mãn tính này dẫn đến một loại ung thư hạch bạch huyết hiếm gặp gọi là BIA-ALCL (Ung thư lympho tế bào lớn anaplastic liên quan đến túi ngực).

Chính vì nguy cơ này, vào ngày 24/07/2019, Allergan đã chính thức thông báo thu hồi toàn bộ túi nhám Biocell trên phạm vi toàn cầu và ngừng sản xuất vĩnh viễn dòng túi này.

Hiện nay, vẫn còn rất nhiều khách hàng tại Việt Nam cũng như kiều bào đã thực hiện nâng ngực trong giai đoạn hoàng kim (2006 – 2018) đang sở hữu dòng túi nhám Biocell này trong cơ thể mà chưa thực hiện tháo bỏ.

Trước thực trạng trên, Ths. Bs Hồ Cao Vũ khuyến khích các khách hàng đã từng đặt các dòng túi có bản chất nhám đại thể, độ bám dính cao thế hệ cũ (như Allergan/McGhan, Eurosilicone, Polytech...) nên chủ động đến các cơ sở y tế uy tín thực hiện phẫu thuật tháo bỏ túi ngực, giảm nguy cơ liên quan đến ung thư.

Khác nhau giữa túi ngực nhám và túi ngực trơn trên cùng 1 cơ thể (casestudy)

Đây là một trường hợp lâm sàng cực kỳ hiếm gặp và hy hữu của một chị khách hàng Việt kiều thực hiện phẫu thuật tháo túi ngực. Chị Lan Thanh cho biết mình từng nâng ngực vào ngày 09/11/2011 và đinh ninh bản thân đặt đồng nhất túi ngực gel trơn của thương hiệu Mentor (theo thông tin ghi trên thẻ bảo hành).

Tuy nhiên, một sự thật bất ngờ đã lộ diện ngay trong phòng mổ. Khi Ths. Bs Hồ Cao Vũ tiến hành bóc tách và tháo bỏ túi ngực cũ, ekip nhận thấy khách hàng đã bị đặt hai loại túi hoàn toàn khác nhau từ hai thương hiệu: Bên trái là túi nhám Allergan và bên phải là túi gel trơn Mentor.

Chính sự "râu ông nọ cắm cằm bà kia" suốt 14,5 năm này đã mang lại một bằng chứng y khoa trực quan nhất về cách cơ thể phản ứng với từng bề mặt túi ngực trên cùng một cơ địa:

Pocket bên trái túi nhám Allergan:

Pocket rất dày, xuất hiện nhiều nếp gấp, nhăn nhúm và bề mặt sần sùi, thô ráp. Lý do là vì công nghệ nhám đại thể (macro-texture) của Allergan kích thích mô cơ thể mọc bám chặt vào vỏ túi, gây phản ứng viêm mãn tính kéo dài.

Cơ thể phản ứng bằng cách liên tục tăng sinh collagen và các mô liên kết để "bao vây" vật thể lạ này chặt hơn. Hậu quả là lớp pocket bị dày lên, cứng lại (gây bó cứng ngực, nhiều nơi lộ nếp gấp của túi ngực trên lâm sàng) và lớp vỏ túi đã bị lão hóa, ngả sang màu vàng sau 14 năm.

Pocket bên phải túi trơn Mentor:

Trái ngược hoàn toàn với Allergan, túi trơn Mentor có bề mặt vỏ nhẵn bóng hoàn toàn. Sau 14 năm, sự cọ xát nhẹ nhàng, liên tục của bề mặt trơn láng vào vách khoang giống như một quá trình "đánh bóng" tự nhiên.

Vì không có hiện tượng bám dính và ít bị viêm kích ứng, pocket túi trơn thường giữ được độ mềm mại, không bị co rút tạo nếp gấp. Cơ thể chỉ tạo ra một lớp Pocket sinh lý rất mỏng, láng mịn và khối gel/vỏ túi ngực Mentor bên trong vẫn còn giữ được độ nguyên vẹn, không bị lão hóa.

Túi ngực gel trơn không phải là nguyên nhân gây co thắt bao xơ

Hiện nay, rất nhiều tư vấn viên thẩm mỹ đang hướng dẫn khách hàng né tránh các dòng túi ngực gel trơn mềm mại với lý do: "Gel càng mềm thì càng dễ gây co thắt bao xơ". Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, đây thực chất là một chiêu trò đánh tráo khái niệm thương mại nhằm định hướng bán các dòng túi đắt tiền, hoặc xuất phát từ việc thiếu cập nhật kiến thức y khoa hiện đại.

Túi trơn chỉ kích thích cơ thể tạo ra một lớp màng bao xơ sinh lý rất mỏng, mềm mại và láng mịn bọc quanh túi. Nguyên nhân gây ra co thắt bao xơ không đến từ túi ngực mà đến từ kỹ thuật phẫu tích của phẫu thuật viên và rất hiếm từ cơ địa. Với bề mặt thô ráp, túi nhám mới chính là tác nhân liên tục cọ xát vào mô ngực, kích thích phản ứng viêm mãn tính kéo dài.

Sau một thời gian dài (trên 10 năm), phản ứng viêm này khiến lớp bao xơ dày lên, cứng ngắc và co rút, dẫn đến biến chứng co thắt bao xơ.

Sự kiện năm 2019 là minh chứng rõ ràng nhất: trong khi các dòng túi nhám đại thể (như Allergan Biocell) bị FDA và các tổ chức y tế thế giới cấm lưu hành, tịch thu trên toàn cầu vì nguy cơ viêm nhiễm gây bao xơ dày hóa và ung thư hạch bạch huyết (BIA-ALCL) thì ngược lại, túi gel trơn của các hãng uy tín trên 40 năm vẫn đạt chứng nhận an toàn y khoa cao nhất của FDA, được cấp phép sử dụng liên tục suốt nhiều thập kỷ.

Khuyến khích tháo túi ngực nhám đúc

Từ thực tế lâm sàng sau gần 2.000 ca phẫu thuật tháo bỏ các loại túi ngực (bao gồm túi nhám đúc đại thể, túi nhám sản xuất theo cơ chế đông muối, túi trơn, túi nước biển… đời cũ), Ths.Bs Hồ Cao Vũ đã ghi nhận hàng loạt biến chứng nghiêm trọng diễn tiến âm thầm bên trong khoang đặt túi (pocket) của khách hàng.

Đặc biệt đối với túi ngực nhám, các bất thường xuất hiện với tần suất cao bao gồm: khoang chứa dịch nhầy, hình thành u nhú, niêm mạc viêm đỏ, chảy máu rỉ rả trong khoang, bao xơ đôi (double capsule), co thắt bao xơ nặng độ 3-4, hay thậm chí là bao xơ vôi hóa cứng như đá.

Trước những mối nguy hiện hữu này, bác sĩ khuyến khích khách hàng đã đặt các dòng túi nhám không an toàn thuộc danh mục cảnh báo của FDA nên chủ động phẫu thuật tháo túi sớm để loại bỏ triệt để nguy cơ ung thư hạch bạch huyết (BIA-ALCL).

Tháo túi ngực không đau

Nhiều khách hàng trì hoãn việc tháo túi vì nỗi sợ đau đớn, mất thời gian nghỉ dưỡng hoặc sợ tác dụng phụ của thuốc kháng sinh.

Ths.Bs Hồ Cao Vũ cho biết phẫu thuật tháo túi sử dụng dao siêu âm thế hệ mới và phương pháp gây mê mask thanh quản giúp khách hàng tỉnh táo nhanh chóng, hoàn toàn không bị tác dụng phụ của thuốc mê gây nôn ói hay mệt lả, xuất viện sau 4 tiếng và không dùng thêm thuốc giảm đau hay kháng sinh sau mổ.